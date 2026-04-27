O evento aconteceu no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, na Beira-Rio - Foto: Gabriel Borges

O evento aconteceu no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, na Beira-RioFoto: Gabriel Borges

Publicado 27/04/2026 11:14

Barra Mansa - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, em parceria com a Fundação Cultura do município, deu início neste domingo, dia 26, a uma das ações mais vibrantes do calendário municipal de 2026: o Tour Ritmado. A iniciativa leva treinamentos físicos conduzidos pelo treinador Marinelso Terra aos principais pontos turísticos da cidade, unindo diversão, qualidade de vida, desenvolvimento econômico e turístico local. O Método Ritmado une exercícios estruturados com o ritmo das músicas mais tocadas, criando uma experiência intensa, motivadora e altamente eficiente.

A primeira parada aconteceu na manhã deste domingo (26), no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, na Beira-Rio, atrás da Câmara Municipal, no Centro. Com muita energia, música e animação, a estreia do evento reuniu centenas de pessoas em torno de uma prática coletiva e totalmente gratuita. Além do treinamento animado, a ação contou com distribuição de brindes aos participantes, tornando a experiência ainda mais especial e festiva.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho, o Tour Ritmado é uma estratégia concreta de desenvolvimento integrado que posiciona Barra Mansa no cenário regional. "Quando levamos movimento, música e alegria para os pontos turísticos de Barra Mansa, fazemos muito mais do que promover saúde. Valorizamos nosso patrimônio, aquecemos o turismo local e mostramos que a nossa cidade tem vida, tem história e tem gente animada", disse Cesar.

A gerente de Turismo, Lenara Napoli, destacou que a iniciativa contou ainda com o apoio de diversos empresários locais, reforçando a importância da colaboração entre o poder público e a iniciativa privada para o fortalecimento do turismo. "O Tour Ritmado é um convite para que a população saia de casa, se exercite e redescubra os atrativos urbanos de Barra Mansa. Mais do que uma atividade física, o Tour propõe uma experiência turística dinâmica, em que cada etapa se transforma em um convite à contemplação, ao registro e à valorização dos espaços da cidade. O turismo de saúde já é uma realidade aqui e vem ganhando forma com iniciativas como essa, que unem bem-estar, lazer e pertencimento", afirmou Lenara.

Ao longo do ano, o Tour Ritmado percorrerá outros espaços marcantes da cidade, com paradas previstas no Parque da Cidade, Monumento à Capivara, Corredor Cultural, Ponte dos Arcos e Praça da Matriz. A programação se estenderá até dezembro e a próxima edição já está confirmada: dia 24 de maio, no Parque da Cidade. O evento é gratuito e aberto a todos os moradores de Barra Mansa e de outros municípios.

O treinador Marinelso Terra estende o convite para toda a região. "O Tour Ritmado é um evento aberto para todo mundo, não importa você mora aqui em Barra Mansa ou está visitando de outro município, a nossa pista de dança tem lugar para todos. Ao longo do ano, vamos parar nos pontos mais bonitos da cidade, e cada edição vai ser uma festa diferente, com muito ritmo e animação. Barra Mansa vai parar. Acompanhem a programação completa pelas redes sociais e fiquem atentos aos telões municipais para não perder nenhuma etapa. A próxima é dia 24 de maio, no Parque da Cidade", reforçou o treinador.