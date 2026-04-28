O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa - Foto: Divulgação

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Barra MansaFoto: Divulgação

Publicado 28/04/2026 14:11

Barra Mansa - Antes mesmo da abertura oficial, a 14ª Expo Girolando de Barra Mansa já movimenta o agronegócio regional com uma programação voltada diretamente ao campo. Nos dias 06 e 07 de maio, a jornada técnica “Como fazer sua bezerra de hoje uma vaca campeã amanhã” desponta como um dos principais atrativos do evento, reunindo especialistas e produtores em busca de mais produtividade e qualidade genética no rebanho.

Promovida pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a capacitação acontece das 8h30 às 13h, no Parque da Cidade, no Centro, e é gratuita. A proposta é levar conhecimento prático e acessível aos pecuaristas, mostrando como o manejo adequado e o uso de técnicas modernas podem transformar os resultados dentro das propriedades.

A jornada será conduzida pelo médico veterinário e secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, da Fazenda Cafarnaum (BM/RJ), com participação dos especialistas João Paulo Nunes, da Fazenda Santa Rita (Lorena/SP), e Felipe Monti, do CT Mamaco (Pedralva/MG). Durante os encontros, os profissionais vão compartilhar experiências, estratégias e tecnologias que contribuem para o melhor desenvolvimento das bezerras, etapa considerada decisiva para o sucesso na produção leiteira.

Além de orientar sobre manejo, nutrição e melhoramento genético, o encontro reforça a importância da adoção de biotecnologias no campo. Em Barra Mansa, onde a produção mensal gira em torno de 1 milhão de litros de leite, a diferença entre propriedades tecnificadas e tradicionais ainda é expressiva. Enquanto algumas alcançam até 28 litros por vaca/dia, outras não chegam a 7 litros. Técnicas como a fertilização in vitro podem elevar a produtividade em até 300%.

As inscrições para a jornada técnica podem ser feitas pelo telefone (24) 3323-1139, e os participantes receberão certificado.

A iniciativa integra a programação da 14ª Expo Girolando, que acontece até o dia 09 de maio e deve reunir cerca de 250 animais de alto padrão genético, além de leilões, exposições e atividades voltadas ao agronegócio. Considerada uma vitrine da pecuária leiteira, a mostra reforça o protagonismo da raça Girolando, responsável por cerca de 80% da produção de leite no Brasil, e o potencial de crescimento do setor na região. A entrada é gratuita.