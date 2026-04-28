O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Barra MansaFoto: Divulgação
Jornada técnica abre a 14ª Expo Girolando Barra Mansa com foco em produtividade e genética de ponta
Capacitação gratuita para produtores rurais promete mostrar, na prática, como transformar bezerras em vacas campeãs e impulsionar a pecuária leiteira
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Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas lança projeto ‘O Futuro é Agora’, voltado a jovens de Barra Mansa
Encontro nesta segunda-feira teve como objetivo transmitir experiências e lições de vida a estudantes do CEI Vieira da Silva
Feijoada tradicional movimenta a 28ª Festa do Trabalhador nesta sexta-feira, no bairro Vista Alegre
Com roda de viola, almoço será servido a partir das 12h, na Praça 1º de Maio
Tour Ritmado leva treinamentos físicos e promove bem-estar nos pontos turísticos de Barra Mansa
Primeira edição reuniu centenas de pessoas neste domingo, no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, na Beira-Rio, com muita animação
Barra Mansa destaca trabalhos da voz que se vê e promove a comunicação entre os surdos
No Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Secretaria da Pessoa com Deficiência destaca ações realizadas em prol da inclusão e garantia de direitos
Karatê de Barra Mansa ganha destaque nacional com participação no Campeonato Brasileiro JKA
Delegação com oito atletas viaja ao Pará para disputar competição entre os dias 22 e 26 de abril
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