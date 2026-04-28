Ação no Parque Natural Municipal de Saudade marcou as comemorações pelo Dia Nacional da Libras - Foto: Gabriel Borges

Ação no Parque Natural Municipal de Saudade marcou as comemorações pelo Dia Nacional da LibrasFoto: Gabriel Borges

Publicado 28/04/2026 15:35

Barra Mansa - Uma manhã de inclusão e conexão com a natureza marcou esta terça-feira (28), no Parque Natural Municipal de Saudade, em Barra Mansa. Cerca de dez assistidos pelo Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae) participaram de uma caminhada guiada em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com atividades voltadas à educação ambiental.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Cemae.

A proposta reuniu pessoas surdas e ouvintes em um percurso acessível, com o apoio de intérpretes durante toda a programação. Além da caminhada, os participantes acompanharam explicações de biólogos e educadores ambientais sobre a fauna, a flora e a história do casarão centenário localizado na área de preservação.

A ação integrou as comemorações pelo Dia Nacional da Libras, celebrado em 24 de abril, e reforça a importância de ampliar o acesso à informação e aos espaços públicos.

O subsecretário da Pessoa com Deficiência, Lucas Alves, destacou o papel da iniciativa na promoção da inclusão. “A inclusão acontece quando todos têm acesso aos espaços públicos e às informações. Nosso objetivo é garantir que a comunidade surda também possa vivenciar e conhecer esse patrimônio natural”, afirmou.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, um dos responsáveis pela atividade, ressaltou o caráter educativo da ação. “Quando tornamos a educação ambiental acessível, ampliamos o alcance da conscientização. A natureza é um patrimônio coletivo e precisa ser compreendida por todos”, disse.

Participante da atividade, Maria Fernanda Alves Martins de Oliveira enfatizou a importância da acessibilidade. “Muitas vezes, as pessoas com deficiência ficam de fora por falta de comunicação acessível. Ter intérpretes faz toda a diferença. A gente se sente incluída”, destacou.

A programação começou com a concentração em frente à Prefeitura, de onde o grupo seguiu em transporte disponibilizado pelo município até o parque. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas inclusivas, promovendo não apenas o acesso, mas a participação ativa de pessoas com deficiência nas ações da cidade.