Ação especial acontecerá na Avenida Roosevelt Brasil - Foto: Chico de Assis

Ação especial acontecerá na Avenida Roosevelt BrasilFoto: Chico de Assis

Publicado 04/05/2026 14:58

Barra Mansa - Barra Mansa se prepara para celebrar o Dia das Mães com uma ação especial que une valorização do comércio local e distribuição de prêmios. Neste sábado, dia 09 de maio, a Prefeitura realiza o Show de Prêmios das Mães, a partir das 16h, na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro. A iniciativa é promovida em parceria com a Aciap, CDL e Sicomércio, com o objetivo de incentivar as compras no comércio da cidade em uma das datas mais importantes para o setor.

A cada R$ 100 em compras realizadas em lojas associadas, os consumidores podem trocar o cupom fiscal por uma cartela para concorrer a uma moto Yesu e televisores de 55 polegadas. As trocas acontecem entre esta segunda e sexta-feira, dias 04 a 08 de maio, das 14h às 18h, na Praça da Matriz, no Centro. No sábado (09), será possível retirar cartelas, no mesmo local, das 9h às 15h30.

Serão válidas notas fiscais emitidas a partir do dia 04 de maio, exclusivamente de estabelecimentos participantes. O regulamento completo pode ser consultado nos canais oficiais da Prefeitura.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho, a ação reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento da economia local. “Essa iniciativa movimenta o comércio, gera oportunidades para os lojistas e ainda proporciona aos consumidores a chance de ganhar prêmios importantes. É uma forma de valorizar tanto os empreendedores quanto a população, especialmente em uma data tão significativa quanto o Dia das Mães”, destacou o secretário.