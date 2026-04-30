Trabalho é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Foto: Leandro Araújo

Trabalho é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento EconômicoFoto: Leandro Araújo

Publicado 30/04/2026 16:23

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento (CodeBM), segue ampliando as oportunidades para a população com a oferta de vagas de emprego em diferentes áreas, especialmente vendas, marketing e serviços. O Balcão de Empregos atende às demandas de empresas parceiras que, em conjunto com o município, buscam fortalecer o mercado de trabalho local.

Atualmente, são oferecidas oportunidades para os seguintes cargos: analista de marketing júnior, vendedor e consultor de serviços.

Para se cadastrar, é necessário comparecer à sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, no Centro, levando o currículo atualizado. O cadastro também pode ser feito pelo site https://www.codebm.com.br/Sine , onde é possível encontrar os pré-requisitos para cada vaga.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Cesar de Carvalho, frisou que a iniciativa visa aproximar os profissionais das oportunidades disponíveis. “O Balcão de Empregos já existia, mas nós estamos intensificando a parceria com as empresas locais para facilitar o acesso às vagas disponíveis. Esse processo contribui diretamente para a geração de renda, a qualidade de vida e o fortalecimento da economia do município”, destacou.

Para outros esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato com a Sala do Empreendedor pelo telefone: (24) 2106-3429.