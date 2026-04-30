Trabalho é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento EconômicoFoto: Leandro Araújo
Prefeitura de Barra Mansa intensifica divulgação e facilita acesso a vagas de emprego por meio do ‘Balcão de Empregos’
Trabalho é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Companhia de Desenvolvimento
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‘Brechopping’ estimula a sustentabilidade no Ciep Ada Bogato
Iniciativa em Barra Mansa une educação, sustentabilidade e prática de consumo consciente entre alunos e comunidade
Barra Mansa é destaque na 6ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde
Projeto que integra agentes de combate a endemias às Unidades Básicas de Saúde conquista 4º lugar e avança para etapa nacional
Caminhada guiada em Libras promove inclusão e aproxima comunidade surda da natureza em Barra Mansa
Ação no Parque Natural Municipal de Saudade marcou as comemorações pelo Dia Nacional da Libras
Jornada técnica abre a 14ª Expo Girolando Barra Mansa com foco em produtividade e genética de ponta
Capacitação gratuita para produtores rurais promete mostrar, na prática, como transformar bezerras em vacas campeãs e impulsionar a pecuária leiteira
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas lança projeto ‘O Futuro é Agora’, voltado a jovens de Barra Mansa
Encontro nesta segunda-feira teve como objetivo transmitir experiências e lições de vida a estudantes do CEI Vieira da Silva
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