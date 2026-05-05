Prefeito Furlani, vereadores e equipe da Secretaria de Saúde fizeram visita técnica ao local nesta terça-feira (05)Foto: Gabriel Borges
Hospital dos Olhos de Barra Mansa será inaugurado neste mês
Prefeito Furlani, vereadores e equipe da Secretaria de Saúde fizeram visita técnica ao local nesta terça-feira (05) para conferir os últimos preparativos
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