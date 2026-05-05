Prefeito Furlani, vereadores e equipe da Secretaria de Saúde fizeram visita técnica ao local nesta terça-feira (05) - Foto: Gabriel Borges

Prefeito Furlani, vereadores e equipe da Secretaria de Saúde fizeram visita técnica ao local nesta terça-feira (05)Foto: Gabriel Borges

Publicado 05/05/2026 15:50

Barra Mansa - O Hospital Municipal dos Olhos de Barra Mansa será inaugurado ainda neste mês, ampliando o acesso da população a atendimentos e procedimentos oftalmológicos especializados. Localizada na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom, a nova unidade funcionará anexa ao Hospital da Mulher. Nesta terça-feira (05), o prefeito Luiz Furlani, acompanhado por vereadores e pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma visita técnica ao local para conferir os últimos preparativos antes da inauguração.

Durante a visita, o chefe do Executivo destacou a importância do novo equipamento para a cidade e toda a região. “Atenderemos moradores de Barra Mansa e de municípios vizinhos, ajudando a reduzir a demanda reprimida por cirurgias de catarata e ampliando o acesso a cuidados especializados. Isso representa menos filas e mais qualidade de vida para a população. Agradeço aos vereadores presentes e a todos que contribuíram para que o Hospital dos Olhos se tornasse realidade. Esse é um exemplo de que o trabalho conjunto gera resultados concretos para a população”, afirmou o prefeito.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, reforçou que a entrega da unidade representa mais um avanço na modernização da rede pública municipal. “Estamos fortalecendo a saúde com estruturas modernas, equipamentos de ponta e profissionais capacitados. Em breve, vamos oferecer cirurgias de catarata e procedimentos especializados, como tratamentos de retina e pterígio, ampliando significativamente os serviços disponíveis à população”, explicou.

O Hospital dos Olhos dispõe de quatro consultórios, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, área de pré-consulta, recepção, sala de espera e banheiros com acessibilidade, garantindo conforto e qualidade no atendimento aos pacientes.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Sandro, acompanhado dos demais parlamentares, também participou da visita técnica e destacou a qualidade da nova unidade. “A estrutura e os equipamentos do Hospital dos Olhos são superiores aos de muitas clínicas oftalmológicas particulares, o que demonstra o compromisso com um atendimento público de excelência”, concluiu.