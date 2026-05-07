Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização como proteção - Foto: PMBM

Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização como proteçãoFoto: PMBM

Publicado 07/05/2026 14:25

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa está reforçando a campanha de vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano), destacando a importância da imunização para a prevenção de diversas doenças, incluindo cânceres associados ao vírus. A ação é voltada, principalmente, para meninas e meninos de 9 a 19 anos, público prioritário da campanha.

A vacina contra o HPV é uma medida segura e eficaz, fundamental para promover a proteção ainda na infância e adolescência, antes do início da vida sexual. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal no município e conscientizar a população sobre os benefícios da prevenção.

Além do público prioritário, a campanha também contempla grupos com indicações especiais, com faixa etária de 9 a 45 anos. Estão incluídas vítimas de violência sexual, pessoas imunossuprimidas, usuários de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV), pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR) e pacientes com lesões cervicais de alto grau (NIC 2+ ou AIS). Para esses casos, é necessária a apresentação de solicitação médica.

A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde de Barra Mansa para o público de rotina, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Já o público com demandas especiais deve procurar o Programa de Imunização do município para orientações e agendamento, presencialmente ou pelo WhatsApp (24) 99842-5935.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é um ato de cuidado coletivo e individual, contribuindo para a redução de doenças e para a promoção da qualidade de vida da população. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao calendário vacinal e garantir a proteção de crianças e adolescentes.

Para mais informações, a população pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência ou entrar em contato pelos canais oficiais do município.