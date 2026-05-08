Os dois também se reuniram no gabinete do chefe do Executivo, juntamente com vereadores, secretários e outras autoridades - Foto: Gabriel Borges

Os dois também se reuniram no gabinete do chefe do Executivo, juntamente com vereadores, secretários e outras autoridadesFoto: Gabriel Borges

Publicado 08/05/2026 14:53

Barra Mansa - Durante a tarde quinta-feira, dia 07, o prefeito Luiz Furlani recebeu em seu gabinete a visita do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em um encontro que contou também com a presença do ex-prefeito Rodrigo Drable, do ex-secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, além de secretários municipais e vereadores. Foram abordados temas como a parceria de sucesso entre o município e o estado nos últimos anos e os desafios para a realização de uma gestão pública eficiente.

Após a reunião, o grupo seguiu para uma visita ao Hospital Municipal de Olhos, que será inaugurado neste mês. O espaço está localizado na Avenida Tenente José Eduardo, anexo ao Hospital da Mulher, e dispõe de quatro consultórios, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, área de pré-consulta, recepção, sala de espera e banheiros com acessibilidade, garantindo conforto e qualidade no atendimento aos pacientes.

Cláúdio Castro destacou o Hospital de Olhos como um exemplo concreto do trabalho exitoso em conjunto. “O Hospital de Olhos é mais um capítulo de uma história de amizade, de parceria, de voltar a olhar para as cidades que são referência no nosso estado. Durante meu período no governo do estado, através da parceria com o Rodrigo Drable e depois com o Furlani, conseguimos tirar muitos sonhos do papel. Assim como entregamos o Restaurante do Povo e uma infraestrutura melhorada, este hospital vai ser um divisor de águas para a região”, afirmou Castro.

Durante a visita, Furlani agradeceu por toda a atenção que o ex-governador teve com Barra Mansa e como isso garantiu transformações importantes no município. "Cláudio Castro foi o governador que mais fez na história para Barra Mansa. E esta obra, do Hospital de Olhos, está sendo feita e finalizada com recurso do governo estadual, com apoio incondicional também do nosso deputado federal, Dr. Luizinho, que muito nos ajudou. Eu digo mais uma vez que somente com parceria que se avança. Somos parceiros da Câmara Municipal e do Governo do Estado, e a gente segue trabalhando porque ninguém chega em lugar algum sozinho. Estamos muito felizes com a concretização deste sonho", declarou o prefeito.