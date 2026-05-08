Os dois também se reuniram no gabinete do chefe do Executivo, juntamente com vereadores, secretários e outras autoridadesFoto: Gabriel Borges
Furlani e Cláudio Castro conferem as instalações do Hospital de Olhos de Barra Mansa
Os dois também se reuniram no gabinete do chefe do Executivo, juntamente com vereadores, secretários e outras autoridades para tratar de assuntos importantes sobre o presente e o futuro do município
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Barra Mansa intensifica campanha de vacinação contra o HPV para jovens e públicos especiais
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Barra Mansa é referência nacional em educação integral
Representantes de cidades do Sul e do Nordeste do país estão conhecendo as atividades desenvolvidas nas unidades de ensino do município
Barra Mansa lidera geração de empregos no Sul Fluminense
Município registra saldo positivo de 186 novos postos de trabalho no primeiro trimestre de 2026 e reforça vocação para o desenvolvimento econômico
Hospital dos Olhos de Barra Mansa será inaugurado neste mês
Prefeito Furlani, vereadores e equipe da Secretaria de Saúde fizeram visita técnica ao local nesta terça-feira (05) para conferir os últimos preparativos
Barra Mansa terá Show de Prêmios das Mães com sorteio de moto e TVs neste sábado
Ação especial acontecerá na Avenida Roosevelt Brasil com o intuito de valorizar o comércio local e presentear os participantes
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