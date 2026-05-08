A solenidade, no Parque da Cidade, contou com a presença de diversas autoridades e representantes do setor - Foto: Yuri Melo

A solenidade, no Parque da Cidade, contou com a presença de diversas autoridades e representantes do setorFoto: Yuri Melo

Publicado 08/05/2026 14:56

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, abriu oficialmente, na noite de quinta-feira (7), a Expo Girolando 2026 - um dos principais encontros do agronegócio do estado do Rio de Janeiro. A solenidade, no Parque da Cidade, contou com a presença de diversas autoridades e representantes do setor, entre eles a vice-prefeita Luciana Alves; o ex-governador Cláudio Castro; o ex-prefeito Rodrigo Drable; o deputado federal Max Lemos; o presidente do Sindicato Rural, Adilson Rezende; o presidente da Associação Nacional Girolando, Alexandre Lacerda; o presidente da Faerj, Rodolfo Tavares; os prefeitos de Resende, Tande Vieira, e de Quatis, Aluísio D'Elias; além de representantes estaduais, vereadores, secretários municipais e lideranças do setor agropecuário.

Durante a abertura, o prefeito Luiz Furlani destacou a forte ligação histórica de Barra Mansa com o meio rural e a importância econômica da pecuária leiteira para o município. "Muitos bairros da cidade têm origem em antigas fazendas, o que reforça a identidade rural local. A história de Barra Mansa está diretamente ligada ao campo. Grande parte dos bairros nasceu de antigas fazendas, o que mostra como o agro sempre esteve presente na formação da nossa cidade”.

Furlani também ressaltou o impacto econômico do setor. "O agro representa cerca de 15% do Produto Interno Bruto do município e gera aproximadamente quatro mil empregos diretos. É um setor fundamental, que começa cedo, todos os dias, garantindo alimento na mesa de milhares de famílias”.

O prefeito ainda destacou a relevância da Expo Girolando. "Hoje, a Expo Girolando é a maior do estado e a segunda maior do país, colocando Barra Mansa novamente no cenário nacional do agronegócio. Nosso objetivo é continuar fortalecendo esse evento e ampliando ainda mais sua importância”.

O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Bruno Meirelles, enfatizou os desafios enfrentados na organização do evento e a importância do setor produtivo. "Foi um período intenso de preparação, com muitos desafios, mas conseguimos superá-los com trabalho e dedicação. O produtor rural é resiliente, enfrenta dificuldades todos os dias, mas nunca deixa de acreditar”.

Ele também destacou a retomada e crescimento da feira. "A Expo Girolando foi retomada em 2019 e, desde então, cresce a cada edição. Hoje, é um dos principais eventos da cadeia leiteira do estado do Rio de Janeiro, tanto em número quanto em qualidade”.

O ex-prefeito Rodrigo Drable relembrou o início do projeto e a evolução do evento ao longo dos anos. "Essa exposição começou a partir de uma visita em 2018 à cidade de Guaratinguetá. Em 2019 realizamos a primeira edição, e mesmo com a interrupção durante a pandemia, o evento voltou ainda mais forte”.

Ele destacou a importância da união do setor. "A cada ano, essa festa cresce, mostrando não só a força do evento, mas principalmente a força do produtor rural. Quando há união, esse setor se fortalece e ganha ainda mais relevância”.

O ex-governador Cláudio Castro destacou o fortalecimento do interior e o incentivo aos eventos agropecuários." Conseguimos retomar a confiança no interior do estado. Voltamos a investir nos eventos, porque sabemos que eles movimentam a economia, atraem público e valorizam o produtor”.

Castro apresentou dados sobre o turismo. "O Rio de Janeiro bateu recorde histórico de turistas estrangeiros no último ano, passando de 2,2 milhões. Isso também reflete o fortalecimento do interior e dos eventos regionais”.



A EXPO GIROLANDO

Integrando o calendário agropecuário do Sudeste, a Expo Girolando reúne jornada técnica, julgamentos de animais, rodada de negócios e a etapa Sul/Sudeste do Circuito Megaleite. Com cerca de 250 animais em exposição, a feira evidencia o avanço da pecuária leiteira brasileira. A raça Girolando - resultado do cruzamento entre Gir e Holandês - responde por aproximadamente 80% da produção de leite no país.

O evento segue até sábado (09), no Parque da Cidade, com entrada gratuita e estacionamento liberado. A programação inclui ainda atividades abertas ao público, como mini fazenda e espaço infantil.



JORNADA TÉCNICA

Ao longo do dia, o Parque da Cidade recebeu intensa movimentação, com destaque para a continuidade da jornada técnica conduzida pelo presidente do Girovale e médico veterinário João Paulo Ferreira. Em sua apresentação, ele destacou o Girolando como uma das principais conquistas da pecuária brasileira, colocando o país em posição de referência internacional em genética e produção leiteira em ambiente tropical.

A eficiência produtiva foi um dos eixos centrais das discussões. Estudos apresentados indicam que, mesmo com níveis semelhantes de investimento e tecnologia, produtores podem alcançar ganhos de até 30% na produtividade a partir da execução adequada de práticas básicas, com ênfase em manejo, assistência técnica qualificada e gestão eficiente.

Na área de nutrição, foi ressaltada a importância da fibra efetiva na dieta, fundamental para a saúde ruminal e o desempenho produtivo. A produção de saliva - que pode chegar a 120 litros por dia por animal - foi apontada como elemento-chave na regulação do pH do rúmen, reforçando a necessidade de dietas equilibradas e bem estruturadas.

Outro tema de destaque foi a mastite, abordada sob o conceito de saúde da glândula mamária. Considerada uma enfermidade multifatorial, envolve manejo, ambiente, condição do animal e agentes patogênicos. O impacto econômico é significativo: cada caso pode gerar prejuízo médio de R$ 500, principalmente pela redução na produção leiteira.



JULGAMENTO

No campo das avaliações, o julgamento das bezerras 1/4 Girolando marcou o primeiro dia do circuito. Os animais foram analisados com base em critérios técnicos como conformação, força leiteira, desenvolvimento corporal, características raciais e capacidade de locomoção.

Na classificação geral de melhor fêmea jovem, de mais de seis a 24 meses, o título de campeã ficou com BBJVC Marjorie Gil Cafarnaum, de propriedade de Bruno Meirelles. A segunda colocação foi para BKH Adassa Herói Grandchamp, de Bruno Knopp Cardoso, seguida por Oriana FIV Neymar F.SLR, de Hugo Arbache Arantes.

De acordo com os jurados, o nível técnico apresentado neste início de circuito evidencia a evolução consistente da raça Girolando e sua relevância estratégica para a cadeia leiteira nacional.

A programação contou ainda com julgamento das fêmeas 5/8 PS e o Leilão Expo Girolando 2026.