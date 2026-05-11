Ação teve sorteio de prêmios e promoveu a valorização do comércio de Barra Mansa - Foto: Paulo Dimas

Ação teve sorteio de prêmios e promoveu a valorização do comércio de Barra MansaFoto: Paulo Dimas

Publicado 11/05/2026 12:30

Barra Mansa - A Avenida Roosevelt Brasil, no Centro, recebeu, neste sábado (09), a segunda edição do Show de Prêmios do Dia das Mães, reunindo milhares de pessoas em uma ação voltada à valorização do comércio local e à celebração da data, que será comemorada no domingo.

Promovido em uma parceria da Prefeitura de Barra Mansa – por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e da Fundação Cultura – com a Aciap-BM, o Sicomércio-BM e a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), o evento repetiu o sucesso do ano anterior e ampliou a participação popular no Centro da cidade.

Durante a ação, consumidores que realizaram compras no comércio local puderam trocar notas fiscais por cupons para concorrer aos sorteios. A cada R$ 100 em compras, um cupom era disponibilizado ao participante mediante apresentação da nota fiscal. Entre os prêmios sorteados estiveram uma moto e TVs de 55 polegadas, atraindo grande público ao longo do evento.

A iniciativa integrou as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Barra Mansa para incentivar o comércio local em datas comemorativas, promovendo o fortalecimento da economia, a geração de oportunidades para os lojistas e momentos de integração para a população.

O evento também contou com a presença do presidente do Sicomércio Barra Mansa, Thyago Machado; do presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; e do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, destacou a importância da parceria entre o município e as entidades comerciais para fortalecer a economia e aproximar a população das ações realizadas na cidade. “Foi uma alegria ver a Avenida Roosevelt Brasil tomada por famílias celebrando o Dia das Mães. O evento fortaleceu o comércio, movimentou a economia e aproximou ainda mais a população das ações desenvolvidas em parceria com as entidades comerciais da cidade”, afirmou.

Morador da cidade, Cláudio Camargo participou da programação ao lado da esposa e do filho e elogiou a iniciativa. “Foi um evento muito bem organizado, que valorizou as mães e também movimentou o comércio da cidade. Vim com minha família e foi um dia especial para todos nós. Parabéns pela iniciativa, que venham as próximas edições”, disse.