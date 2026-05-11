Com apoio da Prefeitura, evento reuniu centenas de participantes na Avenida Roosevelt Brasil - Foto: Paulo Dimas

Com apoio da Prefeitura, evento reuniu centenas de participantes na Avenida Roosevelt BrasilFoto: Paulo Dimas

Publicado 11/05/2026 12:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, em conjunto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, apoiou a realização da “Ide Woman Night Run”, evento esportivo feminino que ocorreu na noite de sábado (09), na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro. A iniciativa reuniu centenas de mulheres em uma programação marcada por atividades físicas, integração, entretenimento e propósito espiritual.

Como parte da parceria entre a organização do evento e o Governo Municipal, a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, promoveu a entrega de 60 kits personalizados para servidoras públicas municipais, incentivando a participação das mulheres em práticas esportivas e ações voltadas à qualidade de vida. "Foi emocionante ver tantas mulheres reunidas em um evento pensado especialmente para elas. A prática esportiva transforma vidas, fortalece a saúde física e emocional e também promove autoestima, união e superação. Ficamos muito felizes em contribuir para que servidoras municipais também pudessem participar desse momento tão especial", afirmou Luciana.

Com estrutura temática, iluminação especial, painéis de LED, palco e atrações musicais, a corrida proporcionou uma experiência diferenciada ao público, incentivando hábitos saudáveis, a autoestima, o bem-estar e o fortalecimento feminino.

A idealizadora da corrida, Fabiana Zine, agradeceu o apoio da Prefeitura de Barra Mansa para a realização do evento. “Esse projeto nasceu com muito propósito e carinho. Nosso objetivo sempre foi proporcionar uma experiência que unisse esporte, fé, saúde e valorização da mulher. Ter o apoio da Prefeitura, do prefeito Furlani e da vice-prefeita Luciana Alves foi fundamental para tornar tudo isso possível”, destacou.

A representante da organização estrutural do evento, Patrícia Teixeira, ressaltou o cuidado com a preparação da experiência oferecida ao público. “Cada detalhe foi pensado para que as participantes se sentissem acolhidas, motivadas e fortalecidas. Mais do que uma corrida, foi um momento de conexão, energia positiva e celebração da força feminina”, comentou.

A psicóloga organizacional Fabiane Fontes, do Grupo Toniato, falou de uma ação ocorrida no evento, que consistiu no cadastro digital de currículos e no incentivo à presença feminina no setor de transporte. "Essa corrida está em linha com aquilo em que acreditamos: a transformação e a força feminina. Somos apoiadores do Movimento A Voz Delas, em parceria com a Mercedes-Benz, e acreditamos na potência das mulheres para ocuparem os espaços que desejarem, inclusive vagas que antes eram ocupadas apenas por homens", ressaltou.

A corredora Mariana Souza destacou a emoção de participar do evento. “Foi uma noite inesquecível. A estrutura estava linda, o clima muito acolhedor e a energia das mulheres fez toda a diferença. A corrida trouxe motivação, alegria e ainda reforçou a importância de cuidarmos da nossa saúde física e espiritual”, relatou.