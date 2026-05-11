Com apoio da Prefeitura, evento reuniu centenas de participantes na Avenida Roosevelt BrasilFoto: Paulo Dimas
"Ide Woman Night Run" reforça incentivo à saúde e à valorização feminina em Barra Mansa
Com apoio da Prefeitura, evento reuniu centenas de participantes na Avenida Roosevelt Brasil e contou com ação especial voltada às servidoras públicas municipais
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2ª edição do Show de Prêmios do Dia das Mães transforma a Roosevelt Brasil em ponto de encontro de milhares de pessoas
Na véspera da data festiva, ação teve sorteio de prêmios e promoveu a valorização do comércio de Barra Mansa
Barra Mansa garante fórmula gratuita para crianças com alergia ao leite de vaca
Decreto assinado pelo prefeito Furlani nesta sexta-feira (08), dá assistência nutricional para os pequenos da cidade com APLV
UBSF Santa Rita de Fátima promove ação "Saúde que Aproxima" no bairro Moinho de Vento
Evento levou serviços gratuitos de saúde, acolhimento e orientação social para moradores nesta sexta-feira (08)
Furlani abre a Expo Girolando 2026 e destaca avanço da pecuária leiteira
Evento segue até este sábado, em Barra Mansa, reunindo lideranças do setor, impulsionando negócios e reforçando o protagonismo da raça Girolando no Brasil
Furlani e Cláudio Castro conferem as instalações do Hospital de Olhos de Barra Mansa
Os dois também se reuniram no gabinete do chefe do Executivo, juntamente com vereadores, secretários e outras autoridades para tratar de assuntos importantes sobre o presente e o futuro do município
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