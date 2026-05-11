Município homenageia profissionais da rede municipal após 26 UBSFs conquistarem nota máxima em indicador - Foto: Chico de Assis

Município homenageia profissionais da rede municipal após 26 UBSFs conquistarem nota máxima em indicadorFoto: Chico de Assis

Publicado 11/05/2026 16:30

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta segunda-feira (11), uma cerimônia de homenagens com entregas de certificados aos responsáveis por unidades do município que se destacaram na Atenção Primária à Saúde. O evento aconteceu no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e celebrou o resultado histórico conquistado pelo município: 26 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) alcançaram excelência nos indicadores do componente Vínculo e Acompanhamento Territorial, monitorados pelo Ministério da Saúde.

A solenidade também marcou as comemorações pelo Dia Internacional da Enfermagem, celebrado nesta terça-feira, 12 de maio, data dedicada ao reconhecimento dos profissionais que atuam diariamente no cuidado e acolhimento da população.

O evento reuniu autoridades municipais, profissionais da saúde e representantes do Legislativo. Estiveram presentes o prefeito Luiz Furlani; o secretário de Saúde, Sérgio Gomes; o presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro, e os vereadores Casé, Deco, Eduardo Pimentel, Elias da Corbama, Everton Pésão, Gustavo Gomes, Jefferson Mamede, Klévis Farmacêutico, Marquinho Pitombeira e Pastor Valter.

Durante a cerimônia, Furlani destacou a importância dos profissionais da enfermagem para o fortalecimento da Atenção Primária e agradeceu o empenho de cada servidor que contribuiu para o reconhecimento conquistado pelo município. "Esse resultado representa vidas acompanhadas, famílias acolhidas e comunidades assistidas com responsabilidade, cuidado e presença constante. Quero agradecer a cada profissional pelo comprometimento diário em cuidar de quem mais precisa. Essa conquista pertence a todos vocês. Também faço questão de destacar a presença e participação dos vereadores da cidade em todas as conquistas do município. Um reino unido, prospera; dividido, está fadado ao fracasso. Seguimos trabalhando juntos para melhorar ainda mais a rede municipal de saúde”, afirmou o prefeito.

Furlani também ressaltou que a Prefeitura está investindo na modernização da rede municipal. “Estamos atentos à melhoria das unidades. Elas estão sendo modernizadas, informatizadas e monitoradas, garantindo mais segurança e qualidade tanto para os profissionais quanto para a população atendida. Esse resultado de excelência é fruto da reestruturação administrativa que realizamos no último ano, com planejamento, responsabilidade e valorização das equipes”, completou.

O secretário Sérgio Gomes também parabenizou os profissionais homenageados e destacou a dedicação das equipes no cuidado diário com a população. “Hoje é um dia de reconhecimento e gratidão. Cada certificado entregue simboliza o esforço, a competência e o compromisso de profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas todos os dias. E também serve para que as demais unidades se inspirem a alcançar a excelência. Afinal, a enfermagem é uma das bases da Atenção Primária e esse resultado mostra que Barra Mansa tem equipes preparadas, humanas e comprometidas com o atendimento”, destacou o secretário.

A coordenadora da Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Adriana Alves, ressaltou que o reconhecimento é reflexo de um trabalho contínuo e coletivo. “Quando fortalecemos a Atenção Primária, garantimos um sistema mais eficiente, humano e resolutivo. Esse resultado demonstra que nossas equipes estão cada vez mais próximas das pessoas e comprometidas em oferecer um atendimento de qualidade”, acrescentou Adriana.



Vínculo e Acompanhamento Territorial



As unidades que conquistaram nota máxima em Vínculo e Acompanhamento Territorial foram: Mangueira, Boa Vista II, Siderlândia, Vila Nova, Nove de Abril II, Boa Sorte, Belo Horizonte, Vila Independência, Santa Lúcia, Júlio Caruso, Bocaininha, São Francisco de Assis, Paraíso de Cima, Vila Maria II, Jardim Primavera, Getúlio Vargas, Roselândia, Piteiras, Monte Cristo, Vale do Paraíba, Colônia, Santa Rita de Fátima, Loteamento Sofia, Vila Maria I, Vila Delgado e Vila Orlandélia.

Além disso, outras 15 unidades também apresentaram excelente desempenho, sendo classificadas como boas: Ano Bom I, Goiabal, Colônia II, Cotiara, Santa Maria, Saudade, Nove de Abril, Nova Esperança, Ismael Alves de Souza, KM 4, Vila Elmira, Clínica da Família da Vista Alegre, São Pedro, Vila Coringa e Paraíso de Baixo.