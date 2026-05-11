A campanha será realizada no bairro Saudade - Foto: Divulgação

A campanha será realizada no bairro SaudadeFoto: Divulgação

Publicado 11/05/2026 12:54

Barra Mansa - A Firjan SENAI de Barra Mansa realiza, nesta terça-feira (12/5), a campanha de doação de sangue Doe+Vidas, em parceria com o Hemorio. A ação acontece das 8h às 14h, na unidade localizada na Rua Senhor do Bonfim, 130, no bairro Saudade, e é aberta ao público.

Os interessados devem se inscrever previamente pelo link: https://forms.office.com/r/kUkq8wumBY

A iniciativa faz parte do Programa Firjan Cidadã e reforça o compromisso da instituição com ações de impacto social e cuidado com as pessoas. Em 2024, a mobilização contribuiu para impactar mais de 7 mil vidas. No ano passado, esse número ultrapassou 7.700, e a expectativa é ampliar ainda mais esse alcance em 2026.

Doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas em uma única doação, contribuindo diretamente para o atendimento de pacientes em emergências, cirurgias e tratamentos contínuos.

Quem pode doar

Para participar, é necessário:

- Apresentar documento oficial com foto

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais, além de documento do responsável hemorio.rj.gov.br/Html/PDF/Menor_idade.pdf)

- Estar alimentado e em boas condições de saúde

- Pesar no mínimo 50 kg

- Mulheres não podem estar grávidas ou amamentando

A recomendação é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.

Como funciona a doação

A doação de sangue total consiste na coleta de até 450 ml de sangue e leva cerca de 10 minutos. O processo inclui:

- Cadastro e preenchimento de questionário

- Triagem clínica com profissional de saúde

- Coleta com material estéril e descartável

- Lanche e orientações após a doação

Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes por ano, enquanto mulheres podem doar a cada três meses, até três vezes ao ano.

Outras informações sobre critérios e orientações estão disponíveis no site do Hemorio: https://www.hemorio.rj.gov.br/.