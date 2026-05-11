Atividade será realizada no dia 30 de maio e é aberta a toda a população - Foto: Arquivo/PMBM

Atividade será realizada no dia 30 de maio e é aberta a toda a populaçãoFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 11/05/2026 14:22

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), vai promover no dia 30 de maio uma capacitação gratuita sobre primeiros socorros, nutrição e psicologia esportiva. A iniciativa será aberta a toda a população, com foco em profissionais e praticantes de artes marciais. A atividade acontecerá no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, das 8h ao meio-dia. A capacitação será gratuita.

Interessados em participar podem se inscrever entre esta segunda-feira (11) e o próximo dia 27, por meio do aplicativo Governo Presente, que pode ser baixado pelo link: https://appbarramansa.com.br/ . Há 100 vagas disponíveis e, caso esse número seja preenchido antes do prazo final, as inscrições serão encerradas antecipadamente.

A capacitação tem como objetivo orientar os participantes para agir em situações de emergência – tanto no ambiente de trabalho quanto em outros locais – e prestar os primeiros atendimentos até a chegada de equipes especializadas.

Uma das palestrantes, a psicopedagoga Caroline Oliveira destacou a importância de abordar assuntos emocionais e dar suporte ao atleta para que ele tome a melhor decisão. “Modalidades de luta exigem disciplina, autocontrole, respeito e constância. É muito importante entender a pessoa para que ela esteja bem na autoestima, na disciplina e na forma como enfrenta desafios dentro e fora do tatame”, frisou.

A gerente de lutas na SMJEL, Rafaela Neves, falou mais sobre detalhes do encontro. “O conteúdo será direcionado principalmente para pessoas que atuam em academias, projetos esportivos e modalidades como jiu-jitsu, judô, taekwondo e outras lutas marciais, contribuindo para mais segurança nos ambientes de treino e competição”, disse.