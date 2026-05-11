Atividade será realizada no dia 30 de maio e é aberta a toda a populaçãoFoto: Arquivo/PMBM
Barra Mansa abre inscrições para capacitação gratuita sobre primeiros socorros, nutrição e psicologia esportiva
Atividade será realizada no dia 30 de maio e é aberta a toda a população, com foco em profissionais e praticantes de artes marciais
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Reconhecido como vitrine da pecuária leiteira, evento foi encerrado na noite de sábado, em Barra Mansa
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Com apoio da Prefeitura, evento reuniu centenas de participantes na Avenida Roosevelt Brasil e contou com ação especial voltada às servidoras públicas municipais
2ª edição do Show de Prêmios do Dia das Mães transforma a Roosevelt Brasil em ponto de encontro de milhares de pessoas
Na véspera da data festiva, ação teve sorteio de prêmios e promoveu a valorização do comércio de Barra Mansa
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