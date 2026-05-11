Programação reforça o compromisso do município com a capacitação, integração social e oportunidades para os alunos - Foto: Gabriel Borges

Programação reforça o compromisso do município com a capacitação, integração social e oportunidades para os alunosFoto: Gabriel Borges

Publicado 11/05/2026 16:34

Barra Mansa - Promover a inclusão, incentivar a autonomia e aproximar os jovens do mercado de trabalho estão entre os principais objetivos da Semana do Jovem Aprendiz 2026, aberta nesta segunda-feira (11), no Teatro Joel Araújo, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Barra Mansa. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura e reforça ações voltadas à capacitação profissional, à valorização das profissões e à construção de novas oportunidades para os alunos da instituição.

Com o tema “O Trabalho”, a abertura destacou a importância do respeito às diferentes trajetórias profissionais, da preparação e da valorização de todas as funções exercidas na sociedade. A programação reuniu alunos, familiares, educadores, parceiros da instituição, representantes da sociedade civil e autoridades municipais em um momento marcado por acolhimento, aprendizado e troca de experiências.

Representando a administração municipal, o subsecretário da Pessoa com Deficiência, Lucas Alves, participou da cerimônia e destacou a importância de iniciativas que ampliam oportunidades e fortalecem a inclusão no mercado de trabalho.

“Participar da Semana do Jovem Aprendiz aqui na APAE é muito importante porque reforça aquilo que nós acreditamos na Secretaria: as pessoas com deficiência têm potencial, capacidade e merecem oportunidades. Através do projeto Emprego Apoiado, da SMPD, buscamos auxiliar nessa transição da vida jovem para a vida adulta, preparando esses jovens para o mercado de trabalho.

O evento também contou com a presença de parceiros da Apae, como a ACIAP Barra Mansa, a Drogaria Raia e o Grupo Toniato, empresas que apoiam iniciativas voltadas à inclusão e à empregabilidade dos alunos da instituição.

Durante o encontro, profissionais de diversas áreas participaram da programação compartilhando experiências e conversando de forma direta e informal com os estudantes e familiares. Entre os convidados estavam representantes das áreas de enfermagem, engenharia elétrica, aviação, segurança pública e outras profissões, que apresentaram aos jovens um pouco da rotina profissional, dos desafios e das possibilidades de cada carreira, incentivando sonhos, autonomia e novas perspectivas para o futuro.

A programação também promoveu um momento especial de integração entre os jovens aprendizes já inseridos no mercado de trabalho. Muitos participaram do encontro utilizando os uniformes das empresas onde atuam atualmente, compartilhando experiências e servindo de inspiração para os demais alunos que se preparam para ingressar no ambiente profissional.



Preparação prática e humana



A coordenadora das oficinas pedagógicas da Apae Barra Mansa, Angélica Ignez Cruz de Souza, destacou que o trabalho desenvolvido pela instituição vai além das atividades pedagógicas, funcionando também como uma preparação prática e humana para o mercado de trabalho. Segundo ela, os alunos participam de oficinas de artesanato, mosaico, papel reciclado e cozinha, onde desenvolvem habilidades, disciplina e autonomia.

"Nosso objetivo é preparar os alunos para o mercado de trabalho, mostrando que cada profissão tem a sua importância. Aqui eles aprendem atividades nas oficinas e, quando percebemos que estão preparados, fazemos o encaminhamento para as empresas. Muitos alunos hoje já trabalham em farmácias e outros segmentos, mas continuam sendo acompanhados pela Apae. A Semana do Jovem Aprendiz celebra justamente essas conquistas e reforça que o trabalho dignifica o ser humano, independentemente da função exercida", ressaltou Angélica.

A mãe de um dos participantes do Programa de Preparação, Inserção e Acompanhamento no Mercado de Trabalho, Irene Rocha, também destacou a importância da iniciativa para os jovens e suas famílias. Segundo ela, o acompanhamento realizado pela Apae proporciona mais segurança, autonomia e confiança aos participantes. "Ver meu filho tendo essa oportunidade de aprender, trabalhar e ser acompanhado pela Apae é muito emocionante para nossa família. O programa dá suporte não só para os jovens, mas também para os pais, porque a gente percebe o crescimento, a responsabilidade e a autoestima deles aumentando a cada dia. É uma iniciativa que transforma vidas e mostra que eles são capazes de conquistar o espaço deles no mercado de trabalho", afirmou Irene.

Segundo a organização, a proposta da Semana do Jovem Aprendiz é reforçar que a inclusão também passa pela oportunidade, pelo desenvolvimento de habilidades e pela construção da autonomia, incentivando os jovens a acreditarem em seu potencial e ocuparem seus espaços na sociedade e no mercado de trabalho.

Durante a semana, os jovens participarão de uma série de atividades, como almoço especial para os alunos, atividades internas, passeio ao shopping e visita ao Corpo de Bombeiros de Barra Mansa, encerrando a semana com experiências voltadas à integração, convivência e aproximação com diferentes profissões.