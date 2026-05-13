Evento será realizado no Jardim das Preguiças com ações de conscientização e integração - Foto: Arquivo/PMBM

Evento será realizado no Jardim das Preguiças com ações de conscientização e integração Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 13/05/2026 10:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA), realizará no próximo sábado, dia 16, das 9h30 às 12h, a 2ª edição do evento “Mãe de Pet”. A ação acontecerá no Jardim das Preguiças, no Centro, reunindo tutores, protetores independentes e amantes da causa animal em uma manhã dedicada ao bem-estar e à valorização dos animais.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a conscientização sobre a guarda responsável, além de promover a integração entre a população e os serviços desenvolvidos pela SMPA no município. O evento também presta homenagem às “mães de pet”, reconhecendo o carinho, a dedicação e os cuidados oferecidos diariamente aos animais.

Durante a programação, o público poderá participar de atividades interativas, receber orientações sobre cuidados com os animais e acompanhar ações educativas voltadas à proteção e ao respeito à causa animal.

A SMPA reforça o convite para que toda a população participe do evento e prestigie mais uma ação voltada à promoção do bem-estar animal em Barra Mansa.