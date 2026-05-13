Unidade ganhará novas salas, recepção, piso tátil e manutenção do telhado - Foto: Chico de Assis

Unidade ganhará novas salas, recepção, piso tátil e manutenção do telhadoFoto: Chico de Assis

Publicado 13/05/2026 15:06

Barra Mansa - As obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Sirene Vila Nova estão na etapa final. Construção de novas salas, recepção, banheiros adaptados e ambientes internos, assim como o novo piso do pátio, já foram concluídos. Atualmente, as equipes trabalham nos acabamentos finais, incluindo aplicação de cerâmicas, pinturas, piso tátil na calçada e reparos no telhado, danificado durante a última grande chuva que atingiu o município.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, comentou sobre os avanços das obras. "Estamos cuidando de cada detalhe para que a UBS Sirene Vila Nova ofereça um espaço moderno, seguro e acolhedor. A atenção aos acabamentos e à acessibilidade demonstra nosso compromisso com a qualidade do serviço público", destacou.

Já o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, ressaltou os benefícios para a população. "Com a reforma, a UBS terá mais conforto, funcionalidade e atendimento de qualidade. Estamos finalizando os últimos ajustes para que, logo mais, os moradores possam usufruir de uma unidade moderna e eficiente. Com a conclusão dos trabalhos, em breve, a Sirene Vila Nova estará pronta para receber os moradores com infraestrutura ampliada e moderna", concluiu.