Unidade ganhará novas salas, recepção, piso tátil e manutenção do telhadoFoto: Chico de Assis
Ampliação da UBS Sirene Vila Nova entra na fase final de obras
Unidade ganhará novas salas, recepção, piso tátil e manutenção do telhado. Últimos ajustes estão sendo concluídos para serem entregues à população
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2ª edição do Mãe de Pet acontece neste sábado para celebrar o amor e o cuidado
Evento será realizado no Jardim das Preguiças com ações de conscientização e integração entre tutores e animais
Barra Mansa amplia vacinação contra a gripe e reforça importância da imunização
Iniciativa começou nesta terça-feira (12), a fim de aumentar a cobertura vacinal no município
Barra Mansa fortalece inclusão e qualificação profissional com abertura da Semana do Jovem Aprendiz da Apae
Programação reforça o compromisso do município com a capacitação, integração social e oportunidades para alunos no mercado de trabalho
Barra Mansa celebra o Dia da Enfermagem com reconhecimento à excelência na Atenção Primária
Município homenageia profissionais da rede municipal após 26 UBSFs conquistarem nota máxima em indicador do Ministério da Saúde
Barra Mansa abre inscrições para capacitação gratuita sobre primeiros socorros, nutrição e psicologia esportiva
Atividade será realizada no dia 30 de maio e é aberta a toda a população, com foco em profissionais e praticantes de artes marciais
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