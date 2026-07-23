Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime - Foto: Reprodução/Internet

Polícia Civil investiga autoria e motivação do crimeFoto: Reprodução/Internet

Publicado 23/07/2026 17:13

Barra Mansa - Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (22) no bairro Jardim América, em Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (22) no bairro Jardim América, em Barra Mansa , no Sul Fluminense. O corpo da vítima foi encontrado no porão de uma residência localizada na Rua José Sabino.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, no local, a perícia constatou que o adolescente foi atingido por mais de dez disparos, que acertaram diversas partes do corpo, incluindo a região da cabeça.

Moradores da região informaram aos policiais apenas que ouviram o barulho dos tiros, mas não souberam fornecer informações sobre os autores do crime.

Ainda segundo a PM, o adolescente possuía anotações criminais por roubo e atos infracionais relacionados ao Estatuto do Desarmamento.

Durante a perícia, foram apreendidas nove cápsulas de munição calibre 9 milímetros e um projétil no local do homicídio.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), que ficará responsável pelas investigações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.