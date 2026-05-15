Agora, todo o procedimento pode ser realizado de forma gratuita, simples e rápida, diretamente pelo celular - Foto: Gabriel Borges

Agora, todo o procedimento pode ser realizado de forma gratuita, simples e rápida, diretamente pelo celularFoto: Gabriel Borges

Publicado 15/05/2026 10:53

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está facilitando o acesso da população ao serviço de solicitação de poda e corte de árvores no município. Agora, todo o procedimento pode ser realizado de forma gratuita, simples e rápida, diretamente pelo celular.

O cidadão pode solicitar o serviço de poda de árvores, desde que elas sejam externas. A população também pode contribuir com o atendimento informando exemplares que apresentem risco de desabamento, galhos envelhecidos ou árvores que estejam em contato com a rede elétrica.

Entre os serviços disponíveis estão solicitações relacionadas à poda, risco elétrico, risco de queda, danos ao pavimento, árvore doente, destoca, motivação por obras, ameaça a edificações, além de ocorrências envolvendo galho ou árvore caída.

Para solicitar o serviço, o morador deve acessar o site oficial da Prefeitura de Barra Mansa, localizar a opção “Poda e corte de árvore”, preencher o cadastro e anexar fotos da árvore que necessita de avaliação. Após concluir o processo, o cidadão recebe um número de protocolo para acompanhar a solicitação.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, destacou que a iniciativa traz mais eficiência e transparência para o atendimento da população. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços ambientais do município, garantindo mais rapidez e organização nas solicitações. Além disso, conseguimos realizar uma avaliação técnica adequada para cada situação, preservando a segurança das pessoas e o meio ambiente”, afirmou Rodrigo.

Após a abertura da solicitação, equipes técnicas da Secretaria realizam vistoria no local para análise da situação e definição dos procedimentos necessários.

A Prefeitura reforça que intervenções em árvores sem autorização podem gerar penalidades previstas na legislação ambiental. Em caso de dúvidas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável disponibiliza atendimento pelo telefone (24) 2106-3406.