Agora, todo o procedimento pode ser realizado de forma gratuita, simples e rápida, diretamente pelo celularFoto: Gabriel Borges
Prefeitura de Barra Mansa orienta sobre como solicitar serviço de forma gratuita e direto do celular
Estão disponíveis serviços relacionados à poda, risco elétrico, risco de queda, danos ao pavimento, árvore doente, destoca, motivação por obras, ameaça a edificações e galho ou árvore caída
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Capacitação reforça importância da PEP na rede de urgência e emergência de Barra Mansa
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Espetáculo "Gbin" chega ao Sesc Barra Mansa com proposta que valoriza matrizes afro-indígenas através da dança
Peça da Cia Xirê promove reflexão sobre diversidade, infância e aproximação cultural por meio da dança contemporânea
Ampliação da UBS Sirene Vila Nova entra na fase final de obras
Unidade ganhará novas salas, recepção, piso tátil e manutenção do telhado. Últimos ajustes estão sendo concluídos para serem entregues à população
2ª edição do Mãe de Pet acontece neste sábado para celebrar o amor e o cuidado
Evento será realizado no Jardim das Preguiças com ações de conscientização e integração entre tutores e animais
Barra Mansa amplia vacinação contra a gripe e reforça importância da imunização
Iniciativa começou nesta terça-feira (12), a fim de aumentar a cobertura vacinal no município
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