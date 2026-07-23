No quarto do suspeito os agentes encontraram munições, simulacro de arma e máscara de palhaço - Foto: Divulgação/90ª DP

No quarto do suspeito os agentes encontraram munições, simulacro de arma e máscara de palhaçoFoto: Divulgação/90ª DP

Publicado 23/07/2026 17:18

Barra Mansa - Policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) prenderam, na manhã desta quinta-feira (23), um homem de 28 anos durante o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Getúlio Vargas, em Policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) prenderam, na manhã desta quinta-feira (23), um homem de 28 anos durante o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa

De acordo com a Polícia Civil, os agentes se dirigiram a uma residência localizada na Rua Goiânia, onde localizaram o investigado e deram cumprimento à ordem judicial expedida pela Justiça.

Durante a abordagem, os policiais entraram no quarto ocupado pelo suspeito e encontraram, sobre uma mesa, um copo de vidro contendo munições. Nas buscas realizadas no imóvel, foram apreendidas uma munição de fuzil calibre 7,62, duas munições calibre .40 e uma munição calibre 9 milímetros, todas intactas.

Além das munições, os agentes localizaram um simulacro de arma de fogo e uma máscara de palhaço. Segundo a Polícia Civil, o quarto também possuía diversos desenhos de palhaço nas paredes. A corporação informou que o símbolo é associado, no meio criminoso, à figura de "matador de polícia", circunstância que foi registrada durante a diligência.

Diante da apreensão das munições, o homem foi autuado em flagrante por posse irregular de munições, além de ter o mandado de prisão cumprido.

Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.