Suspeitos fugiram por uma área de mata, mas os PMs conseguiram indentificar dois dos envolvidosDivulgação/PMERJ

Publicado 14/10/2024 17:09

Barra Mansa - Uma ação da Polícia Militar no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa, por volta de 18h40 deste domingo (13), terminou com a apreensão de uma pistola calibre .45, munições e drogas. A ocorrência foi na Rua Luiz Isaque Mercedes, na localidade conhecida como “Grota do Chuchu”,

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pelo local, quando avistou três elementos suspeitos. Ao tentar abordar o trio, os policiais foram alvo de disparos dos suspeitos e revidaram os tiros.

Os suspeitos fugiram por uma área de mata, mas os PMs conseguiram identificar dois dos envolvidos, que seriam um dos gerentes e um dos seguranças do tráfico na localidade. O homem identificado como gerente do tráfico teria quatro anotações criminais.

Após o fim dos tiros, os policiais fizeram uma varredura no local e encontraram uma pistola calibre .45, com numeração raspada, R$ 227 em espécie caído no chão, além de uma sacola contendo 115 pinos de cocaína, 104 pedras de crack, 35 trouxinhas de maconha e um celular.

A ocorrência foi registrada na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).