Apresentação do espetáculo ?Os Saltimbancos? foi no Corredor Cultural, no Centro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/10/2024 15:19

Barra Mansa - O Dia das Crianças foi comemorado no sábado - 12 de outubro - e para alegrar a criançada e promover um momento de união entre as famílias, foi realizado neste domingo (13), a apresentação do espetáculo ‘Os Saltimbancos’ no Corredor Cultural, no Centro. A peça teatral, que é realizada de forma gratuita, animou o público. O evento é uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal, por meio do grupo Diversão em Cena, da Cyntilante Produções e conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura.

Moradora da Rua Ary Parreiras, no bairro Ano Bom, Andressa Macedo levou sua filha Maria Alice, de três anos, para acompanhar o espetáculo. “É muito importante estimular a cultura já desde pequena. Minha filha gosta de ver desenhos e isso ajuda ela desenvolver suas memórias e conhecimento para que no futuro possa lembrar de momentos que viveu”, disse.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, frisou que o teatro é uma demonstração de união entre as pessoas e gera um fortalecimento de vínculo de pais e filhos. Bravo ainda destacou a realização de espetáculos no Corredor Cultural.

“Cada vez mais acontece apresentações de qualidade em nosso município com a parceria entre poder público e a empresa ArcelorMittal. Ontem tivemos o Dia das Crianças e neste domingo, nossa cidade recebe mais um espetáculo que atrai famílias e mostra que nosso espaço para os eventos, aqui no Corredor Cultural, próximo ao Palácio Barão de Guapy, onde fica a nossa Biblioteca Municipal e também o Parque Centenário, é um local que inspira a cultura e a arte”, frisou.

A Peça

‘Os Saltimbancos’ é um musical clássico de Chico Buarque que conta a história de quatro animais que decidem ir à cidade para serem músicos. A peça é vencedora dos prêmios de Melhor Espetáculo e Melhor atuação no 1° Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora.