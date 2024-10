Três editais que estão disponíveis contemplam áreas diferentes da cultura local - Arquivo/CCS PMBM

Três editais que estão disponíveis contemplam áreas diferentes da cultura localArquivo/CCS PMBM

Publicado 10/10/2024 19:02

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, lançou três editais para a distribuição de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A iniciativa visa apoiar profissionais da cultura, organizações, pessoas físicas e jurídicas, envolvidos na produção, divulgação, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo o patrimônio cultural material e imaterial.

A PNAB é uma lei federal que descentraliza recursos culturais para estados e municípios por meio de repasses do Fundo Nacional de Cultura (FNC). No total, o governo federal investirá cerca de R$ 5 bilhões em todo o Brasil. Barra Mansa foi contemplada com um montante de mais de R$ 1,1 milhão.

A definição do plano de aplicação dos recursos é feita através de audiências públicas, participações populares, entre outras ferramentas de colaboração. Os três editais que estão disponíveis contemplam áreas diferentes da cultura local.

No primeiro edital, podem participar pessoas físicas e jurídicas para propostas de produção, difusão ou formação cultural em duas categorias, de R$ 15 mil e R$ 30 mil. O segundo incluirá intercâmbios culturais nacionais e internacionais e premiará pessoas físicas, como mestres de saberes ancestrais e culturais. Podem participar mestres de capoeiras, de cultura afro, casas de matrizes africanas, griôs e mestres de folia de reis. Serão 14 vagas e o valor total do edital é de R$ 165 mil.

Por fim, o terceiro é direcionado ao programa Cultura Viva Barra Mansa, que visa apoiar projetos contínuos com um período mínimo de 12 meses. Serão contemplados os Pontos de Cultura credenciados ou certificados no Programa Cultura Viva Nacional (Lei 13.018). Esta é a primeira vez que a cidade terá um edital exclusivo para os Pontos de Cultura.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de outubro, por meio do link https://barramansa.rj.gov.br/pnab/. Informações sobre a PNAB e os editais podem ser esclarecidas através do endereço eletrônico politicasculturaisfcbm@gmail.com e contato telefônico (24) 3029-9365.