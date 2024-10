PMs foram ao local após receber denúncias de que traficantes armados estariam coagindo moradores - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/10/2024 21:30 | Atualizado 08/10/2024 21:42

Barra Mansa - Policiais militares trocaram tiros com suspeitos de tráfico no bairro Roselândia, em Barra Mansa, na noite desta segunda-feira (7). De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição se deslocou para a Rua Luís Isaque Mercedes, após receber informações de populares de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local, com elementos armados coagindo moradores.

Chegando ao local, uma parte dos policiais ficou na viatura e a outra parte desembarcou e se posicionou em local estratégico, no escadão existente na rua, onde pode observar quatro pessoas com armas em punho, sendo que uma delas estava com uma mochila. Segundo informou a PM, o local já é conhecido da guarnição pelo intenso tráfico de drogas e seria dominado pela organização criminosa Comando Vermelho.

Os suspeitos perceberem a presença da guarnição e efetuaram disparos em direção aos policiais, que revidaram. Após cessar os disparos, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm municiada e carregada com 8 munições intactas, um cartucho cal. 9 mm deflagrado e um celular.

Os quatro suspeitos conseguiram escapar, e os policiais afirmaram que não foi possível identificar se deles foi baleado. Até o momento da apresentação da ocorrência ninguém havia dado entrada em nenhum dos hospitais da região com ferimento por tiro. Segundo a PM, toda a ação foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes. O cas foi registrado na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).