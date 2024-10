Restaurante funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados) e oferece três refeições com preços populares - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 07/10/2024 22:33

Barra Mansa - Desde a sua reabertura em abril deste ano, o Restaurante do Povo Irmã Ruth vem sendo um grande sucesso na cidade. A unidade já serviu aproximadamente 207 mil refeições em 2024, o que comprova sua efetividade e grande importância para a população. O trabalho é promovido em uma parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMADSH), e o Governo do Estado.

Localizado na Avenida Domingo Mariano, no Centro, o restaurante funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados) e oferece três refeições com preços populares. O café da manhã é servido das 6h30 até às 9h por R$ 0,50, enquanto o almoço e o jantar, servidos de 10h30 às 14h e 18h às 20h, respectivamente, custam R$ 1 cada.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernandes, destacou a relevância social do restaurante.

“Nós já chegamos à marca de 207 mil refeições servidas e isso mostra a importância desse projeto, que veio realmente para facilitar o acesso a uma alimentação saudável e balanceada, feita com carinho e com produtos de qualidade. Em muitos casos, algumas pessoas sequer pagam esse valor, o que reforça ainda mais o propósito de contribuir para a qualidade de vida da nossa população. E o grande responsável por tudo isso é o prefeito Rodrigo Drable, que conseguiu viabilizar essa parceria com o estado”, disse Fanuel.

Confira o cardápio do Restaurante do Povo na próxima semana (7 a 11/10):

Segunda-feira (7)

Almoço: Arroz branco, feijão carioca, almôndega ao sugo, macarrão alho e óleo, duo de repolho e pepino

Jantar: Arroz branco, feijão carioca, linguiça calabresa à portuguesa, canjiquinha, duo de repolho e pepino

Sobremesa: Doce (tablete)

Suco: Guaraná

Terça-feira (8)

Almoço: Arroz branco, feijão preto, frango assado, creme de milho, alface e cenoura

Jantar: Arroz branco, feijão preto, carne moída à primavera, quibebe de abóbora, alface e cenoura

Sobremesa: Gelatina

Suco: Laranja

Quarta-feira (9)

Almoço: Arroz Branco, feijão carioca, cubos bovinos com mandioca, polenta, almeirão e beterraba

Jantar: Arroz branco, feijão carioca, hambúrguer à pizzaiolo, batata palha, almeirão e beterraba

Sobremesa: Banana prata

Suco: Framboesa

Quinta-feira (10)

Almoço: Arroz branco, feijão preto, cassoulet de frango, batata palha, acelga e abobrinha

Jantar: Arroz branco, feijão preto, cubos bovinos com cenoura, farofa de alho, acelga e abobrinha

Sobremesa: Gelatina

Suco: Uva

Sexta-feira (11)

Almoço: Arroz branco, feijão preto, feijoada ou ovos cozidos, farofa de alho, couve e tabule

Jantar: Arroz branco, feijão preto, dobradinha, polenta, couve e tabule

Sobremesa: Laranja

Suco: Manga