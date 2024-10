Quatro novos ônibus chegam a partir de outubro, até o final de 2024 - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 07/10/2024 21:46 | Atualizado 07/10/2024 22:22

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, informou que o consórcio responsável pelo transporte público iniciou a renovação da frota de ônibus que atua no município. A troca tem como objetivo qualificar o atendimento à população com novos veículos. São quatro novos ônibus que chegam neste mês de outubro até o final de 2024, bem como a frota seguirá se renovando durante o ano de 2025.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, detalhou mais a respeito do processo de renovação dos carros. “Barra Mansa conta com uma frota grande e que precisa ser renovada, estes novos ônibus chegam para melhorar o atendimento. Na última semana foram incluídos dois novos veículos e seguem com a troca nos próximos meses. Estes ônibus são modernos, totalmente novos para proporcionar todo conforto aos usuários do transporte público", frisou.

O telefone para contato com a Secretaria de Ordem Pública, caso seja necessário tirar dúvidas ou realizar sugestões, é (24) 3028-9341.