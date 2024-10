Ato cívico realizado pela Guarda Municipal foi na frente do Palácio Barão de Guapy, no Centro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 03/10/2024 20:43

Barra Mansa - Para marcar a comemoração do aniversário de 192 anos de Barra Mansa, a Guarda Municipal (GMBM) realizou na manhã desta quinta-feira - 3 de outubro - uma cerimônia de hasteamento das bandeiras municipal, estadual e nacional. O tradicional ato cívico aconteceu na frente do Palácio Barão de Guapy, no Centro.

O subcomandante da GMBM, Sérgio Augusto dos Reis, ressaltou a importância da participação na cerimônia neste dia especial. “Para nós, que somos uma instituição que se pauta no patriotismo, é de suma importância o respeito às datas comemorativas nacionais e municipais, como o aniversário da cidade. Por isso se faz necessário prestar uma singela homenagem durante esta data tão significativa”, afirmou Reis.