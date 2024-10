Alunos da Escola Estadual Iracema Leite Nader apresentarão projeto feito no Parque da Saudade - Cidinha Andrade/CCS PMBM

Publicado 02/10/2024 22:29

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), está incentivando e apoiando a Escola Estadual Iracema Leite Nader em seu projeto para a Liga STEAM – uma realização da empresa ArcelorMittal que estimula o desenvolvimento tecnológico entre os estudantes. Nesta quarta-feira (2), houve a apresentação do projeto dos alunos, feito no ano de 2023, em um encontro no Parque de Saudade. Com o tema ‘Planeta STEAM, Construindo um Futuro Sustentável para Todos’, eles visam abordar assuntos pertinentes que fazem parte dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Rodrigo Viana, e a engenheira ambiental e coordenadora de Educação Ambiental da pasta, Maiara Oliveira Sá, destacaram a importância dessa iniciativa dos estudantes.

“Enquanto Secretaria de Meio Ambiente ficamos muito contentes em ver um projeto tão bem desenvolvido, planejado e executado pelos alunos. O nosso município estará presente em um dos prêmios mais importantes do país no que diz respeito à rede sustentável e tecnológica. A SMMADS, junto à Educação, soma forças para que nossos alunos sejam cada vez mais potencializados”, disse Rodrigo.

A professora Roberta Barbosa ressaltou os benefícios da ação. “Participar de projetos STEAM traz oportunidades diversas para os alunos que no protagonismo da investigação criam soluções importantes para problemas locais e globais, usando a tecnologia para o bem comum. E participar do Prêmio Liga STEAM nos trouxe a possibilidade de conhecer as ações realizadas pela cidade e também gerar propostas inéditas que foram recebidas de forma convincente pela Pasta”, disse.

Denise Leal, professora de Projeto de intervenção e Empreendedorismo, enfatizou o alcance do projeto. “O projeto começou tratando sobre a conscientização das mudanças climáticas, aprofundaram os estudos tanto na parte de ambiente, quanto de grupo que entra no empreendedorismo e também entraram na parte de matemática para poder criar um aplicativo”, informou.

A Liga STEAM tem a participação de 150 unidades escolares de todo o Brasil. O primeiro colocado levará uma quantia de R$ 10 mil a ser entregue para o professor ou professora. Mais 10 mil que serão revertidos na compra de equipamentos e 5 mil reais para a turma que realizou o projeto STEAM vencedor.

O que é a Liga STEAM?

Criada pela Fundação ArcelorMittal, a Liga STEAM é uma estratégia que tem a missão de conectar parceiros e somar forças para o investimento em educação no Brasil. A abordagem valoriza a contribuição coletiva em sala de aula e a aplicação de conhecimentos de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (daí o acrônimo em inglês, STEAM).