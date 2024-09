Praça ganhou parque infantil, lâmpadas de LED e mesas de jogos, entre outras melhorias - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 30/09/2024 17:21

Barra Mansa - Na noite de sexta-feira (27), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana, realizou a entrega de mais um equipamento de lazer e convivência para a população. A reforma da Praça Antônio Pereira da Silva, mais conhecida como 13 de Maio, foi entregue aos moradores do bairro Vila Maria. Ela está localizada entre as ruas Antônio Graciano da Rocha e Treze de Maio. Estavam presentes na inauguração o prefeito Rodrigo Drable, o secretário de Manutenção Urbana, César de Carvalho, e vários moradores da Vila Maria.

A praça ganhou um moderno parque infantil e passou por uma readequação dos canteiros, além da instalação de lâmpadas de LED e mesas de jogos com cobertura para que os idosos possam utilizar com mais conforto. Todo o trabalho foi feito com o objetivo de oferecer mais segurança e acessibilidade às pessoas que utilizam o local.

O novo nome escolhido para a praça homenageia uma figura que foi importante para a comunidade, Antônio Pereira da Silva, que já faleceu e foi um dos primeiros a construir um prédio nas proximidades da área. A filha do homenageado, Mariza Aparecida da Silva, agradeceu a todos pelo reconhecimento.

“Essa homenagem foi justa e merecida. Meu pai foi o primeiro morador da Rua Treze de Maio e o primeiro prédio na rua foi feito por ele. Era pedreiro, fazia obra na Vila Maria e era muito conhecido no bairro. E essa praça que faz homenagem a ele ficou linda, com brinquedos lindos e coloridos. O pessoal está de parabéns por essa obra”, afirmou.

O secretário de Manutenção Urbana, César de Carvalho, destacou que as obras entregues na gestão do prefeito Rodrigo Drable estão transformando Barra Mansa em uma cidade melhor. “Ficamos felizes por participar de mais uma inauguração que vai beneficiar muito a comunidade e quem mora próximo. Agradeço ao prefeito Rodrigo, que tem confiado em nosso trabalho e se empenhado para que mais bairros sejam contemplados com reformas. Importante ressaltar que a praça foi reformada por meio de recursos próprios, não sendo um serviço terceirizado. Toda a obra foi feita pelas equipes da secretaria”, informou Cesar.

O prefeito Rodrigo Drable expressou a satisfação por entregar a revitalização de mais uma praça no município. “Uma inauguração como essa coloca sorriso no rosto das crianças e isso não tem preço. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes e fico muito feliz de poder proporcionar a vocês moradores mais essa obra”, disse Drable.

Morador da comunidade, Jonata Santos, elogiou a praça e disse que foi muito importante para o bairro receber o espaço totalmente novo. “Aqui foi a primeira praça da Vila Maria, um lugar muito tradicional, com comércio por perto. Ficou ótimo esse trabalho que fizeram aqui. Tenho certeza de que os moradores vão aproveitar bastante. Já vemos as crianças brincando e tem espaços para as pessoas se sentarem e conversarem, jogar um baralho. Ficou muito bom”, relatou o morador.