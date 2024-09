Serviço contemplará aproximadamente 553 metros quadrados de asfalto na localidade - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 27/09/2024 17:22

Barra Mansa - As obras de pavimentação continuam a todo vapor em Barra Mansa. Nesta semana, a parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, e o Governo do Estado do Rio de Janeiro está possibilitando o trabalho no bairro Ano Bom.

Atualmente o asfaltamento está sendo realizado em duas vias do bairro: as ruas Julieta Spinola de Almeida e Sargento Plauska. O serviço contemplará aproximadamente 553 metros quadrados de asfalto na localidade.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, os serviços estão entrando na última fase. “O asfaltamento não se resume apenas em pavimentar uma rua, mas também em oferecer mais segurança e qualidade de vida para as pessoas. Essa parceria com o Governo do Estado tem permitido realizar obras importantes em nosso município”, disse o secretário, que também parabenizou a equipe que está trabalhando no local.