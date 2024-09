Local recebeu diversas obras, além da ampliação de 180 lóculos (gavetas) - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/09/2024 16:44

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira (27), o prefeito Rodrigo Drable realizou a entrega de melhorias no Cemitério Municipal, no Centro. O local recebeu diversas obras como a construção de um muro de contenção, a ampliação de 180 lóculos (gavetas), além da instalação de aparelhos de ar-condicionado em capelas, wi-fi, câmeras de segurança e bebedouros industriais novos. A solenidade foi acompanhada pela vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, e pelos secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, a equipe da pasta projetou e executou as obras para oferecer um melhor atendimento aos munícipes. “Nós iniciamos com um muro de contenção, para o reforço da estrutura. Logo em seguida, nós fizemos os lóculos, que foram revestidos com granito, e, assim, proporcionando um local mais apropriado para os moradores se despedirem de seus entes”, disse Eros dos Santos.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, destacou os avanços e os resultados que o governo têm alcançado. “Primeiramente quero agradecer todo o apoio que o prefeito Rodrigo Drable tem dado ao nosso trabalho. Nós sabemos do cuidado e da preocupação que o Executivo tem para com o munícipe. Ressalto que, desde que a atual equipe assumiu os trabalhos aqui na secretaria e no cemitério, nós conseguimos alcançar lucro nas vendas das urnas, valores que permitirão reduzir seus custos, além de serem empregados em mais melhorias”, acrescentou Fanuel Fernando.

Durante a entrega, o prefeito ressaltou o trabalho realizado pelas secretarias para o melhor atendimento dos moradores na hora do sepultamento dos seus familiares.

“Nós sabemos o quanto é difícil o momento da despedida e como é necessário um local digno para se fazer os sepultamentos. A estrutura que tínhamos não atendia às necessidades. Hoje nós entregamos mais 180 novas gavetas, com aspecto respeitoso para todos os nossos munícipes. Deixo essa entrega com o sentimento de que estamos fazendo o que tem de ser feito, mas, apesar das dificuldades e de não fazermos tudo o que gostaríamos, eu tenho a convicção de que a nossa equipe tem feito o seu melhor o tempo todo”, afirmou Drable.