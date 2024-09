Um dos principais objetivos do ?Setembro Vermelho? é ampliar o acesso a informações - Divulgação/CCS PMBM

Um dos principais objetivos do ?Setembro Vermelho? é ampliar o acesso a informaçõesDivulgação/CCS PMBM

Publicado 26/09/2024 16:03

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está reforçando a importância da conscientização dos cuidados com o coração, um dos principais órgãos do nosso corpo. A programação pela campanha ‘Setembro Vermelho’ é realizada pelo Centro de Atendimento em Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) do município. Um dos principais objetivos do ‘Setembro Vermelho’ é ampliar o acesso a informações e aumentar o conhecimento sobre fatores de risco, métodos de prevenção e tratamento de condições cardíacas, incentivando a adoção de hábitos mais saudáveis pela população.

A gerente da DCNT, Adriana Alves, enfatizou que as principais causas das doenças cardíacas estão relacionadas aos hábitos de vida social e alimentar, mas também existem outros fatores de risco como colesterol alto, diabetes, obesidade e estresse, além da predisposição e a existência de cardiopatias e fatores hereditários.

“No dia 29 de setembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Coração, e para fazer alusão, nós preparamos uma programação que conta com um grupo de acolhimento do ‘Programa Peso Legal e um grupo de atividades físicas, toda segunda e quarta-feira às 8h30. As pessoas devem estar atentas aos sinais para evitar sequelas. Alguns métodos que podem ser adotados para a prevenção também se alinham para garantir uma boa qualidade de vida, como a alimentação saudável, evitando alimentos ultraprocessados e optando por verduras, legumes e carnes magras. São muito importantes o controle do estresse e do peso, a prática de exercícios físicos, além de se evitar o cigarro”, explicou.

O Centro de Atendimento em Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) de Barra Mansa está localizado na Rua Tenente José Eduardo, 285, no bairro Ano Bom – embaixo do Laboratório Municipal e ao lado do PSF (Programa Saúde da Família) do Ano Bom. O telefone para mais informações é o (24) 3512-0769.