Foco da Flumisul 2024 foi a captação de pessoal e a introdução no mercado de trabalho - Chico de Assis/CCS PMBM

Foco da Flumisul 2024 foi a captação de pessoal e a introdução no mercado de trabalhoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/09/2024 15:01 | Atualizado 23/09/2024 15:05

Barra Mansa - A 23a edição da Flumisul, foi encerrada com êxito na noite de sábado (21) no Parque da Cidade, em Barra Mansa. Ao longo de quatro dias, houve diversas palestras, rodadas de negócios, entrevistas e o anúncio por parte da empresa ArcelorMittal da geração de 200 empregos imediatos para a planta de Barra Mansa. O foco da Flumisul em 2024 foi a captação de pessoal e a introdução no mercado de trabalho.

O evento foi realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap-BM) com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, da Companhia de Desenvolvimento e demais entidades como a CDL BM, Sicomércio BM, Abrasel Sul Fluminense, Sinduscon Sul Fluminense e Facerj. A Feira contou ainda com o patrocínio do Sebrae, TurisRio, das secretarias de Estado de Turismo e de Desenvolvimento Econômico.

O presidente da Aciap Barra Mansa, Matheus Gattás, destacou os resultados que a feira obteve nesta edição. “Essa Flumisul foi inovadora. Idealizamos uma arquitetura totalmente nova, com a circulação de pessoas abrangendo todos os estandes. Outro marco dela foram os anúncios de empregos trazidos pela empresa ArcelorMittal para Barra Mansa e as nossas rodadas de negócios que geraram milhões de reais através da feira, possibilitando acessar as grandes indústrias da região”, afirmou.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, elencou os diversos ganhos que a feira teve para o estímulo à produção e a economia do município.

“Os esforços para fomentar o crescimento e criar oportunidades têm colhido grandes frutos. As vagas de emprego que estão sendo geradas em Barra Mansa fortalecem o mercado e trazem esperança para muitas famílias. Agradeço a todos que se engajaram e trabalharam para esta feira ser um sucesso. As conquistas não seriam possíveis sem o comprometimento da união do público e privado e das autoridades”, disse Paciello.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, falou sobre o êxito da Flumisul 2024, destacando que tudo transcorreu de forma positiva. “A feira alcançou todos os seus propósitos com a apresentação de novos empregos, novos negócios e empresas que vêm para cidade, tanto para as ruas, quanto para o Condomínio Industrial. As famílias se divertiram sem qualquer contratempo, mostrando que a organização foi acertada e a parceria com a Aciap foi um grande sucesso”, apontou Drable.

Ao todo a Flumisul teve mais de 150 expositores com uma gama diversificada de produtos de diferentes segmentos, incluindo industriais, artesanato, construção civil, automobilístico, turismo e o setor de Saúde, uma das inovações para este ano.

Uma das grandes novidades desta edição foi, pela primeira vez, a realização de um espaço para vendas e queima de estoque, o ‘Saldão BM’. Uma área com diferentes estandes para escolha do cliente, comercializando produtos e marcas para um público diversificado.