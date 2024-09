Evento teve apresentação de fantoches, brincadeiras e orientações sobre descarte adequado de lixo e reciclagem - Paulo Dimas/CCS PMBM

Evento teve apresentação de fantoches, brincadeiras e orientações sobre descarte adequado de lixo e reciclagemPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 20/09/2024 17:32

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira (20), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), realizou, no teatro da Escola Municipal Vila Elmira, uma apresentação sobre o seu projeto de educação ambiental com foco na conscientização das crianças sobre a destinação correta de resíduos.

O evento contou com uma apresentação de fantoches, contando histórias e vivenciando situações do dia a dia em cenários do município. Também houve brincadeiras e esclarecimentos sobre o descarte adequado de lixo e a reciclagem.

O gerente da coleta de resíduos do Saae, Isaías Gomide, explicou sobre a escolha dos cenários das histórias, que se passaram no Jardim das Preguiças, na Praça da Matriz e nas margens do Rio Paraíba do Sul. “As histórias foram ambientadas em espaços públicos do município, para que as crianças possam se identificar e entender que o meio ambiente não é algo distante e sim presente no nosso dia a dia”, disse Isaías, que ressaltou que um dos intuitos da atividade é fazer com que os estudantes não se esqueçam de que cuidar do meio ambiente deve estar na rotina e nos lugares que frequentam.

Segundo Layla Mesquita, diretora pedagógica da Escola Municipal Vila Elmira, o projeto é muito importante para o aprendizado dos alunos. “Educar as crianças desde cedo sobre o descarte de lixo é um passo fundamental para construir uma sociedade consciente, uma cidade melhor e mais saudável. Elas começam a entender o impacto que o lixo causa no ambiente”, apontou.