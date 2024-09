Ação irá beneficiar os profissionais que atuam em equipamentos da pasta - Cidinha Andrade/CCS PMBM

Ação irá beneficiar os profissionais que atuam em equipamentos da pastaCidinha Andrade/CCS PMBM

Publicado 18/09/2024 23:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), vem realizando uma série de melhorias com o objetivo de aperfeiçoar suas ações, melhorar os atendimentos à população e valorizar os servidores que atuam diariamente em seus dispositivos.

Uma dessas melhorias é a instalação de câmeras de segurança em diferentes setores vinculados à Pasta, como a sede da secretaria (localizada na Rua Oscar Silva Marins, no Centro), o Cemitério Municipal – também no Centro – e o Abrigo Municipal Pinguilim, que fica no bairro Siderlândia, dentre outros.

O secretário de Assistência, Fanuel Fernando, detalhou a colocação dos equipamentos e agradeceu ao prefeito Rodrigo Drable pelo apoio.

“Temos procurado dar uma nova cara para a secretaria e essas câmeras são de extrema importância para o trabalho dos nossos servidores. O Cemitério Municipal, por exemplo, está recebendo 24 novos equipamentos que vão garantir mais segurança para as pessoas que trabalham durante dia e noite para conservar e deixar tudo bem cuidado. Tenho muito a agradecer ao nosso prefeito Rodrigo Drable por nos proporcionar essas melhorias. Juntos, estamos realizando um trabalho mais humano e de cuidado com a população”, afirmou Fanuel.

Para esclarecimentos referentes aos serviços da Assistência Social de Barra Mansa, o contato pode ser feito pelo telefone: (24) 3512-5692.