Prefeito Rodrigo Drable participou da abertura da 23ª edição da Flumisul, no Parque da Cidade - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 18/09/2024 22:22

Barra Mansa - Na noite desta quarta-feira (18) o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, participou da abertura da 23ª edição da Flumisul, que será realizada até o próximo sábado (21), no Parque da Cidade. Depois de um período de interrupção, a maior feira multissetorial da região voltou a ser realizada em Barra Mansa com grande sucesso em 2023 e vem com maiores expectativas neste ano. Já durante a abertura, o chefe do Executivo, acompanhado do diretor de Negócios Industriais da ArcelorMittal Sul Fluminense, Paulo Marcelo Rodrigues, fez o anúncio de novas vagas de emprego para a unidade da fábrica em Barra Mansa.

“Além de todos os anúncios que esperamos que sejam feitos nos próximos dias das oportunidades de emprego que serão oferecidas pelas empresas que vão se instalar no nosso Condomínio Industrial, nós já temos hoje a honra de anunciar a geração de 200 vagas diretas na ArcelorMittal em Barra Mansa”, disse Rodrigo, agradecendo a todos os envolvidos na organização do evento.

A Flumisul 2024 é promovida pela Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM), contando com apoio da Prefeitura, da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), do Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa, Porto Real, Quatis e Rio Claro (Sicomércio), da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Sul Fluminense (Abrasel), do Sindicato das Indústrias Construção Mobiliário do Sul Fluminense (Sinduscon-SF) e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj). O Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a ArcelorMittal estão entre os patrocinadores.

Com foco no estímulo aos negócios e geração de empregos no município, a Flumisul vai oferecer uma programação variada com convidados que são referências em sua área de atuação. A edição deste ano tem aproximadamente 150 estandes, reunindo empresas e profissionais de diversos setores: indústria, comércio, prestação de serviços, agronegócios, construção civil, saúde e artesanato.

A estrutura do evento está ainda mais moderna e confortável – incluindo um auditório com capacidade para 100 pessoas – tudo pensado para proporcionar a melhor experiência aos expositores e visitantes. A expectativa é que cerca de 60 mil pessoas passem pelo local até sábado.

A Flumisul 2024 conta com vários destaques, sendo um deles o ‘Saldão BM’, um projeto piloto voltado ao comércio varejista. Também haverá um balcão de empregos, instalado no estande da Prefeitura em parceria com a Companhia de Desenvolvimento. Por meio dessa iniciativa será feito o cadastramento de currículo das pessoas interessadas em uma vaga no mercado de trabalho.

Outra novidade será a realização do ‘Empreenda+Mulher’, evento sobre empreendedorismo feminino promovido pelas secretarias estaduais da Mulher e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. A sua programação vai contar com diversas palestras e workshops na quinta e sexta-feira (dias 19 e 20).

Além de diversas oportunidades de networking, quem comparecer à Flumisul poderá também desfrutar de apresentações culturais e praça de alimentação.

A abertura do evento também contou com a presença da secretária interina de Desenvolvimento Econômico do estado, Fernanda Curdi; da secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar; da coordenadora do Sebrae Rio na Região do Médio Paraíba, Paola Tenchini; entre outras autoridades.

Mais informações e detalhes sobre a programação podem ser encontrados no perfil da Flumisul no Instagram: @flumisul.