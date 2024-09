Prefeitura antecipou feriado do aniversário da cidade ? 3 de outubro ? para dia 1º de outubro - Arquivo/CCS PMBM

Prefeitura antecipou feriado do aniversário da cidade ? 3 de outubro ? para dia 1º de outubroArquivo/CCS PMBM

Publicado 17/09/2024 16:30

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Decreto 11.781, determinou que seja ponto facultativo no dia 30 de setembro (segunda-feira) e antecipou o feriado do aniversário da cidade – 3 de outubro – para o dia 1º de outubro (terça-feira).

O decreto não atinge os serviços considerados essenciais em função de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, como hospitais e Central de Ambulância, além de outros sujeitos à escala.