Prefeito Rodrigo Drable participou da abertura, acompanhado de produtores rurais, secretários e outros - Chico de Assis/CCS PMBM

Prefeito Rodrigo Drable participou da abertura, acompanhado de produtores rurais, secretários e outrosChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/09/2024 20:27

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, abriu na noite de quinta-feira (12), a 32ª edição do Torneio Leiteiro de Amparo, realizado no distrito de Nossa Senhora do Amparo. O prefeito Rodrigo Drable participou da abertura, acompanhado de produtores rurais, do secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, e do supervisor da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio) na cidade de Barra Mansa, Antônio Guiscrafe.

O secretário Bruno Meirelles falou a respeito da importância do torneio para o setor e toda a população que participa. “O distrito tem a característica de ser bem rural, ter uma força na produção leiteira e a gente não pode deixar de incentivar essa marca da localidade. Neste ano o torneio conta com mais animais do que em 2023. Ficamos muito contentes com a presença dos produtores que se dispuseram vir e também agradeço ao prefeito Rodrigo pela oportunidade de estar à frente da Pasta de Desenvolvimento Rural. Esperamos que a população venha e curta as inúmeras atrações da festa que vai além da competição leiteira”, destacou Meirelles.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou as oportunidades geradas através da realização do torneio no distrito.

“Este é um momento importante, de reunirmos os produtores, trocarmos informações e fazermos alguns ajustes das necessidades. O secretário Bruno veio para a pasta com o intuito de nos aproximar da ponta da produção. A aquisição das patrulhas rurais foi um dos pedidos dos produtores para que a gente conseguisse chegar de forma mais rápida na ponta. E o torneio leiteiro amplia ainda mais essa aproximação. Por mais que tenhamos dificuldades, é um esforço que vale a pena. Agradeço a todos os produtores por estarem presentes e desejo que seja um torneio maravilhoso. Registro meu agradecimento também à Polícia Militar que garante a segurança junto à Guarda Municipal”, disse Drable.

Além das disputas tradicionais que ocorrem entre os animais levados pelos produtores, o torneio também proporciona diversão para as crianças, barracas com opções variadas de comida e diferentes shows musicais.

Confira a programação até domingo:

Sexta-feira (13):

20h – Concurso Garota Country 2024

20h30 – Jô e Samuel

22h30 – Os Brabos do Forró

1h – Ricardão do Forró

3h – Encerramento

Sábado (14):

20h30 – Billa dos Teclados

23h – Gilberto Valente

1h30 – Rodrigo Gavi

4h – Encerramento

Domingo (15):

15h30 – Brenno e Alan Matos

18h30 – Rodrigo Muller

21h30 – Alecsandro Rios

23h30 – Encerramento