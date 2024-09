Praça Santa Rita de Cássia, na Rua Prefeito Bulcão Viana, no Jardim Boa Vista, passou por uma reforma geral - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/09/2024 01:19

Barra Mansa - No início da noite desta quinta-feira (12), o prefeito de Barra mansa, Rodrigo Drable, realizou a entrega de mais uma obra que trará conforto e benefícios para a população. A Praça Santa Rita de Cássia, localizada na Rua Prefeito Bulcão Viana, no bairro Jardim Boa Vista, passou por uma reforma geral, que foi promovida pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Planejamento Urbano e de Juventude, Esporte e Lazer. A inauguração contou com a presença de secretários municipais e da comunidade.

O espaço de interação social e lazer recebeu vários serviços, como obras de drenagem, adaptação das entradas para garantir melhor acessibilidade a todos os públicos, instalação de brinquedo e bancos novos, trabalho paisagístico e uma readequação no local onde fica a santa que dá nome à praça. Além disso, a Secretaria de Manutenção Urbana trocou toda a iluminação da praça por lâmpadas de LED.

Eros dos Santos, titular da pasta de Planejamento Urbano, expressou sua satisfação em participar da inauguração de mais uma obra significativa no município. “Estou muito feliz por esse momento, principalmente porque é o bairro onde nasci. É um momento de grande orgulho ser parte do projeto dessa praça, ainda mais sabendo que ela será utilizada por pessoas de todas as idades por muitos anos a partir deste momento”, afirmou Eros.

Também presente, o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Nelson Lopes, ressaltou que a área vai representar um espaço importante de confraternização dos moradores, sem deixar de pensar no público infantojuvenil, já que o local oferece escorregador, balanço e mesas de ping pong e xadrez. “É sempre importante proporcionarmos espaços seguros e com boa estrutura para que nossas crianças e adolescentes tenham mais uma opção para o lazer, principalmente para que possam se distrair de forma saudável nas horas vagas”, disse.

Drable agradeceu a todos que contribuíram para a conclusão e entrega da reforma da praça. “O que vemos hoje é resultado de muito esforço e uma equipe que se dedicou, desde a elaboração do projeto no Planejamento Urbano até a entrega da obra. Tenho que destacar também a compreensão dos moradores durante o período de obras. Eu tenho certeza de que esse espaço passa a ser melhor do que já foi e teremos aqui os moradores se reunindo e nossas crianças brincando e desfrutando disso tudo”, disse o prefeito.