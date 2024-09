Publicado 10/09/2024 15:56

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, destaca que as inscrições de artesãos interessados em expor seus trabalhos na Flumisul 2024 foram prorrogadas até esta sexta-feira (13).

Os artesãos devem se cadastrar através do link: https://barramansa.rj.gov.br/garanta-sua-vaga-na-flumisul-inscricao-para-artesaos/. No site também é possível ter acesso ao regulamento com todas as informações.

A Flumisul vai acontecer entre os dias 18 e 22 de setembro, no Parque da Cidade. O evento representa uma grande oportunidade para os expositores mostrarem seu trabalho, já que é a maior feira de negócios da região.