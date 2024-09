Barra Mansa conta atualmente com 700 artesãos cadastrados, 500 deles com a Carteira Nacional do Artesão - Arquivo/CCS PMBM

06/09/2024

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, está com as inscrições abertas para os artesãos do município exporem seus trabalhos na Flumisul 2024, evento que acontece de 18 a 21 de setembro, no Parque da Cidade. Os interessados podem ter acesso ao regulamento e se cadastrar através do link https://barramansa.rj.gov.br/garanta-sua-vaga-na-flumisul-inscricao-para-artesaos/ até a próxima quarta-feira (11).

De acordo com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Francisco Gomes, Barra Mansa conta atualmente com 700 artesãos cadastrados, dos quais 500 possuem a Carteira Nacional do Artesão, um requisito obrigatório para participar da feira. “Nós teremos 80 vagas para a exposição dos artesãos, que deverão se cadastrar no site e seguir algumas regras. Além disso, teremos uma curadoria rigorosa, realizada pela Secretaria Estadual de Turismo (SETUR-RJ), que garantirá que os produtos estejam em conformidade com a base conceitual do artesanato. Aqueles que forem selecionados serão informados entre os dias 13 e 14 de setembro”, detalhou Jair.

Outro requisito presente no regulamento é a participação no programa ‘Empreenda + Mulher’. “Na edição deste ano o governo do Estado trará o ‘Empreenda + Mulher’, com ações de mapeamento de oportunidades, oferta simplificada de crédito e capacitação para a administração de negócios, entre outras iniciativas que visam fortalecer a presença feminina no mundo dos negócios. E uma das regras de participação das artesãs é acompanhar as palestras que irão promover desenvolvimento pessoal e profissional”, acrescentou.

A Flumisul 2024 também contará com a presença da Secretaria de Estado de Turismo, onde o artesanato de Barra Mansa está fixado. A pasta contará com um estande, com a participação dos 14 municípios do Vale do Café, com uma rica apresentação de seus roteiros turísticos, além de produtos, como por exemplo, cachaças e queijos da região. Os visitantes poderão ainda participar de degustações, explorando a Rota do Queijo e conhecendo melhor os atrativos turísticos dos municípios do Vale do Café. “A feira deste ano promete ser um marco para o artesanato de Barra Mansa, reafirmando sua importância na economia criativa local e criando novas oportunidades para os artesãos se conectarem com o mercado regional e estadual”, afirmou o subsecretário.

Carteira do Artesão

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação informa ainda que os artesãos que já se inscreveram para obter a Carteira do Artesão poderão fazer a retirada do documento durante a Flumisul 2024. “Aqueles artesãos que já se cadastraram, mas ainda não receberam a carteirinha, poderão procurar a nossa equipe, que estará na área dedicada ao artesanato, para obter o documento emitido”, disse Jair.