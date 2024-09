Luiz Furlani (PL) é candidato a prefeito pela coligação ?Minha Cidade no Caminho Certo!? - Divulgação

Luiz Furlani (PL) é candidato a prefeito pela coligação ?Minha Cidade no Caminho Certo!?Divulgação

Publicado 05/09/2024

Barra Mansa - O Dia Cidades Barra Mansa vai publicar a partir desta quarta-feira (4) uma entrevista com os candidatos a prefeito no município. Os três primeiros colocadas nas pesquisas de intenção de voto foram escolhidos para a publicação, com a ordem da publicação das entrevistas definida por sorteio. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos.

Confira agora a entrevista do candidato Luiz Furlani (PL), da coligação “Minha Cidade no Caminho Certo!” (PL, MDB, PP, Republicanos, Podemos, Agir e Solidariedade).

1- Saúde e Educação são temas prioritários nos municípios. Quais são suas propostas para cada uma dessas áreas?

Saúde de qualidade para todos é uma prioridade. Na Atenção Básica, vamos reformar, ampliar e adequar as unidades dos bairros: São Luiz, Vila Maria II, Vista Alegre (Ismael de Souza), Saudade, Getúlio Vargas, Cotiara e Paraíso de Cima, além dos distritos de Rialto e Amparo. Vamos oferecer atendimento odontológico em 100 % das Unidades de Saúde da Família. Com planejamento e controle, quero ampliar o horário de atendimento, para até às 22h, na Policlínica Nove de Abril e nas Sirenes Vila Nova e Boa Sorte. A ideia é garantirmos o acesso às ações e serviços de saúde na Atenção Primária e também na Atenção Especializada.

A Rede Cegonha será implementada no Hospital da Mulher, unidade médica que pretendo informatizar e implantar o serviço ‘Follow-Up’ - que atende crianças com necessidades especiais, em parceria com a minha Vice - Luciana Alves. Dessa forma, organizaremos toda a linha de cuidado. Implementar o tratamento para crianças e adolescentes na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

Na Educação, vamos dar continuidade às adequações de infraestrutura, com reforma e construção de novas unidades. Temos o planejamento de criar cinco novas creches nos próximos 4 anos, para atender os bairros com maior demanda.

Queremos mais laboratórios de pesquisa e iniciação científica em escolas que atendem os Anos Finais ou em tempo integral. Dobrar a quantidade de Salas TecnoMaker e continuar ampliando a oferta de vagas em Escolas de Tempo Integral - de forma gradual, anualmente.

Vamos criar um índice de desenvolvimento que servirá como instrumento de avaliação e monitoramento da qualidade da educação municipal.

Aumentar a frota do transporte escolar, ampliar a segurança com uso de câmeras de vigilância nas escolas e criar duas novas unidades de Atendimento Educacional Especializado em Transtorno de Espectro Autista e de um programa de atendimento pedagógico aos estudantes com dificuldades acentuadas de aprendizagem.

2-O que você considera o problema que mais afeta o município, e como pretende enfrentá-lo?

Caminhamos rumo ao desenvolvimento com passos largos. Apesar do município ter localização privilegiada - no eixo Rio-São Paulo - a mobilidade urbana sempre foi uma questão a ser resolvida. Estamos vivendo um marco na nossa história com a readequação ferroviária, mas precisamos melhorar ainda mais.

Vamos trabalhar pela viabilização da construção das pontes: da Vista Alegre/Vila Maria à Via Dutra e da Colônia Santo Antônio ao Santa Maria II ou à Vila Ursulino. Isso vai contribuir tanto para a mobilidade urbana quanto para o desenvolvimento econômico de nosso Município, pois temos áreas com potencial comercial nessas localidades, que podem atrair novas empresas com a construção dessas pontes.

Não podemos nos esquecer da infraestrutura pública nas zonas rurais. As estradas vicinais também serão nossas prioridades. Reforço que além dessas estradas em boas condições favorecerem a mobilidade da população, o desenvolvimento econômico também acontece – a produção escoa e o turismo às localidades é fomentado.

Além disso, vamos dar continuidade nos trabalhos de viabilização para a transferência da Rodoviária Intermunicipal, para local próximo à Rodovia Presidente Dutra, transformando o atual terminal exclusivamente para ônibus urbano e ampliando nosso centro comercial.

3- Quais são suas propostas para a geração de empregos?

Temos um grande polo de desenvolvimento de 700 mil m², que é o nosso Condomínio Industrial, com localização privilegiada, no eixo Rio-São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra. Conseguimos alcançar todo o Brasil através do modal rodoviário e também do ferroviário. Vamos buscar por mais empresas interessadas em se instalar no local e gerar emprego e renda para o Município. Já temos o incentivo fiscal através da Lei Estadual 8.960 - mais conhecida como Lei do Aço e da também da Lei Estadual no.: 6.979/15, que reduziu o ICMS de 18 para 3%.

Também vamos buscar parcerias com instituições para oferta de Ensino Profissionalizante para a qualificação dos nossos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Também criaremos estratégicas para oficinas profissionalizantes destinadas ao público-alvo da Educação Especial. Essas parcerias serão fundamentais para ampliar as oportunidades de capacitação e inserção desses indivíduos no mercado de trabalho, proporcionando-lhes habilidades práticas e teóricas que promovam a autonomia e a inclusão social.

Vamos fortalecer a assistência técnica e capacitação dos nossos produtores rurais através de consultoria gerencial, empresarial e tecnológica, além da realização de workshops e cursos de capacitação para qualificar ainda mais este setor onde somos referência na região e no estado.

4-Os eventos climáticos extremos já são uma realidade e ocorrem cada vez com mais frequência. Qual a sua proposta para minimizar os riscos e eventuais consequências desses eventos?

A questão do meio ambiente passa muito pela Educação. Barra Mansa já conta com ensino sustentável e com um olhar diferenciado, são as Escolas Vocacionadas Socioambientais, de Tecnologia e de Música. Quero ampliá-las, transformando o futuro de Barra Mansa, formando os mais jovens mais conscientes e com respeito e zelo pelo meio ambiente.

Vamos estar atentos às legislações ambientais nacionais e estaduais que estão em constantes alterações. Fomentar parceria entre a ONU-Habitat e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) no projeto “Rio Inclusivo e Sustentável”, que tem como objetivo, promover a resiliência urbana e climática nos Município do Rio de Janeiro, fortalecendo as metas da Agenda 2030 e trabalhando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU.

Fora isso, vamos estabelecer medidas de prevenção de incêndio, realizando treinamentos periódicos. Seguir com a construção da barragem no Rio Barra Mansa (em deliberação no FECAM), pois há muitos anos moradores da Região Sul da cidade sofrem com os constantes alagamentos.

Também ampliaremos os sistemas adequados de segurança contra incêndios para escolas da Rede Municipal - assegurando a proteção e o bem-estar da comunidade escolar e de toda a população.

5-Qual a sua proposta para o meio ambiente?

Barra Mansa é destaque em Meio Ambiente. Somos o primeiro lugar no ranking estadual de Gestão Ambiental e pretendo fazer com que nossa cidade permaneça neste lugar de referência.

Vamos criar o Selo Verde para empresas licenciadas e com boas práticas ambientais e manter o programa pró-nascentes (continuidade da recuperação de áreas degradadas). Seguiremos com a sinalização das Unidades de Conservação Ambiental, com a manutenção do programa de recuperação das margens em área de preservação permanente.

Vamos construir uma base da Guarda Municipal Ambiental e adquirir motocicletas para o patrulhamento contra crimes ambientais. Buscaremos novas tecnologias e treinamentos para aperfeiçoar o sistema de poda e corte.

Ampliaremos o Projeto Disque Mudas e o efetivo de agentes da Guarda Municipal Ambiental. Vamos modernizar e revitalizar nosso Horto Florestal para melhorar as condições de receptividade das escolas e do público em geral.

Também vamos criar Ecopontos (ponto de entrega voluntária de recicláveis eletrônicos e afins) e firmar parceria com o Saae-BM para recolhimento de pneu e óleo. Fortaleceremos ainda, o cumprimento das leis da Logística Reversa de produtos como: pilhas, lâmpadas e outros.

6-Qual a sua proposta para a segurança pública?

Vamos ampliar o sistema de monitoramento de câmeras, bem como disponibilização de mais imagens para o projeto 190 integrado da Polícia Militar. Criar o projeto Bairro Seguro BM - canais de comunicação mais rápidos entre líderes comunitários, moradores e comerciantes para acionamento de forças de segurança, bem como a disponibilização de imagens para a Central de Monitoramento de Imagens do Município por parte de moradores e comerciantes.

Em parceria com a Polícia Militar, construiremos Postos de Policiamento Comunitários (PPCs) nas principais entradas da cidade e um Destacamento de Policiamento na Bocaininha para melhor cobertura da região, incluindo os Bairros Siderlândia e Colônia Santo Antônio.

Criaremos a Ronda da Melhor Idade, com objetivo de realizar visitas e levantamento de denúncias de maus-tratos a idosos. Fortalecimento do PET (Programa de Educação no Trânsito) nas escolas do Município e o retorno da Guarda Mirim. Criaremos um aplicativo da Secretaria Municipal de Ordem Pública para facilitar o atendimento de serviços da Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas, Defesa Civil e Coortran.

Vamos ampliar o atendimento da Patrulha da Mulher com a utilização e acionamento da mesma, via aplicativo, e as ações do Compod, visando reinserção social de dependentes químicos.