Para garantir mais conforto e comodidade ao público, local está passando por diversas obras e adequações - Paulo Dimas/CCS PMBM

Para garantir mais conforto e comodidade ao público, local está passando por diversas obras e adequaçõesPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 03/09/2024 19:35

Barra Mansa - O Parque da Cidade de Barra Mansa está recebendo os últimos ajustes para os grandes eventos que acontecerão durante o mês de setembro. Com o objetivo de garantir um ambiente com mais conforto e comodidade ao público, o local está passando por diversas obras e adequações em sua estrutura.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, deu mais detalhes sobre o trabalho realizado no Parque da Cidade. “O pavilhão está totalmente novo e bonito, ficando pronto para todos que comparecerem na nossa Expo BM. O palco já está em fase avançada, têm muro ao longo de toda a área, camarote, além de um pavilhão onde haverá exposição de artesanato e um galpão com cobertura para proteger o público da chuva. É muito satisfatório trazer de volta a Expo BM, além de dar continuidade à Flumisul, que foi um grande sucesso no ano passado”, apontou Drable.

A Expo BM terá entrada franca e uma programação variada entre os dias 5 e 8 de setembro. A festa vai trazer diferentes artistas que prometem animar o grande público esperado. Além dos shows, o evento contará com parque de diversões, praça de alimentação, tendas com artesanato, dentre outras atrações. Menores de idade poderão entrar acompanhados de um responsável legal.

A festividade, que é uma realização da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura, com o apoio da Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj) e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ) e a Secretaria de Turismo, está inserida no calendário cultural do município e retorna neste ano de 2024, após um longo período. A expectativa dos organizadores é que cerca de 80 mil pessoas circulem pelo local ao longo dos quatro dias de Expo.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou mais sobre a grandiosidade do evento que Barra Mansa resgata e proporciona à população. “A Expo está chegando e a maior parte das estruturas já está montada. E o que está sendo feito ficará posteriormente para uso na Flumisul. Todas as áreas de acessibilidade, parte técnica do palco e sinalização para os veículos estão em reta final”, disse.

Flumisul

Após a Expo BM, ainda em setembro, será realizada no Parque da Cidade a 23ª edição da Flumisul, maior feira de negócios do Sul Fluminense. Com o apoio da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap-BM), da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e outras entidades, o evento será realizado entre os dias 18 e 21.