Foco do trabalho é resgatar equipamentos e materiais inutilizáveis e estimular o reaproveitamento na sociedade - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 02/09/2024 17:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), participou, neste sábado (31), da campanha ‘Descarte Solidário’. A ação, que é promovida pelo Rotary Club – Alvorada, chegou ao seu sexto ano, contando também com o apoio da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e outras entidades. O foco do trabalho é resgatar equipamentos e materiais inutilizáveis e estimular o reaproveitamento na sociedade.

As coletas aconteceram por meio de drive-thru, na Praça da Matriz, no Centro. Uma tenda foi montada próxima ao local, onde as pessoas podiam entregar seus materiais, que, após coletados eram encaminhados para um caminhão. Foram recolhidas aproximadamente quatro toneladas de eletrodomésticos, pilhas, baterias, lâmpadas de LED, entre outros. Todo o material será levado para a empresa Ambipar Participações e Empreendimentos S.A., sediada em São José dos Campos, que exerce um trabalho focado em gestão ambiental.

O presidente do Rotary Club de Barra Mansa, Marcos Vinicios Salazar, contou mais sobre o descarte e destacou o compromisso da ação com a sociedade. “Nosso descarte já é algo tradicional. O Rotary Alvorada foi o segundo clube na região a introduzir esse trabalho junto à população. Tudo pode ser reaproveitado, desde eletrônicos até plásticos, e nosso intuito maior é prestar uma boa ação e conscientizar as pessoas que os materiais encostados em suas residências ainda são reutilizáveis em outro segmento”, revelou.

A coordenadora de Educação Ambiental de Barra Mansa, Maiara Oliveira Sá, enfatizou que o Descarte Solidário promove a conscientização pessoal e valoriza a sustentabilidade.

“É uma iniciativa essencial para o meio ambiente, pois oferece uma solução adequada para o descarte de resíduos eletroeletrônicos, evitando a contaminação do solo, da água e do ar. A campanha, realizada pelo Rotary Club em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e o Saae, não só protege a natureza, mas também gera recursos que beneficiam instituições como a Apae e a Coopcat (Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa)”, expressou.

Maiara concluiu dizendo que o cidadão tem o poder de transformar não só o lugar onde reside, mas também todo o mundo. “Ao participar dessa ação, o indivíduo contribui para um futuro mais sustentável, cuidando do nosso planeta e fortalecendo a nossa comunidade. A colaboração de todos para o sucesso desta campanha foi extremamente importante”, destacou.