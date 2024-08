Obras de pavimentação são parceria entre Prefeitura de Barra Mansa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/08/2024 21:47

Barra Mansa - As obras de pavimentação e drenagem continuam a todo vapor em Barra Mansa. Nesta semana, a parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, e o Governo do Estado do Rio de Janeiro está possibilitando o trabalho nos bairros Jardim América e Monte Cristo.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, os serviços estão entrando na última fase. “Aqui nesses dois bairros as equipes atuam em seis ruas, totalizando 11.582,42 metros quadrados de ruas pavimentadas. Além da pavimentação, a Rua Joaquim Maria da Silva, que está sendo asfaltada hoje, já recebeu serviços como a troca de manilhas e a construção de caixas coletoras de águas pluviais”, disse Eros.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, visitou a localidade e conferiu o trabalho realizado. “Nós fizemos toda a drenagem na Rua Joaquim Maria da Silva para garantir que esse asfalto dure mais. Esse é um compromisso meu com a comunidade. Muita gente desacreditou e reclamou da poeira, mas era necessário que fizéssemos um trabalho como tinha que ser feito. Em breve o bairro todo estará asfaltado, com qualidade e cada vez mais bonito”, disse Drable.

Com a finalização dos serviços no Jardim América e no Monte Cristo, as equipes vão seguir com a pavimentação no bairro Barbará.