Acusado de tentativa de homicídio tinha pistola 9mm, com três carregadores e trinta munições - Divulgação/PMERJ

Publicado 29/08/2024 19:24

Barra Mansa - Um homem de 31 anos, acusado de tentativa de assassinato, foi preso no início da manhã desta quinta-feira (29), em uma operação realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, na Rua José Batista Leal, no bairro Goiabal, em Barra Mansa.

Os policiais cumpriram um mandado de prisão contra o homem, e apreenderam com ele uma pistola 9mm (numeração intacta), com três carregadores, trinta munições, um coldre e um cinto tático.

O acusado foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para as providências cabíveis.