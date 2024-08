evento contará com sete shows entre os dias 5 e 8 de setembro, no Parque da Cidade - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 27/08/2024 22:24

Barra Mansa - A Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) volta a realizar neste ano uma festa bastante aguardada pela população do município: a Expo BM. O evento, que não acontecia desde a metade da década passada, contará com sete shows entre os dias 5 e 8 de setembro, no Parque da Cidade, com entrada totalmente gratuita. A organização da festa conta com o apoio da Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj) e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A Expo BM 2024 promete ser uma das maiores de todos os tempos, contemplando os mais variados gostos do público, incluindo gospel, pagode, rock e sertanejo. O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou o prestígio da Expo e como ela vem para trazer benefícios ao município, tanto por proporcionar entretenimento de qualidade quanto para movimentar a economia nos dias de festa.

“Esse evento é uma tradição reconhecida pelo calendário cultural do município há muitos anos. Além de shows com artistas consagrados, teremos uma programação local que consolida um espaço democrático. Ainda haverá praça de alimentação, áreas de lazer, dentre outras atrações. Barra Mansa tem uma cultura forte e cresce cada vez mais economicamente com a Expo” frisou Bravo.

O presidente da Fundação Cultura ainda acrescentou que o evento foi instituído no calendário pela Lei 4602/2016, que institui o Sistema Municipal de Cultura (SMC). A finalidade é promover condições para a melhor estruturação, financiamento e gestão das políticas culturais no município, em consonância com o Plano Nacional de Cultura (PNC) e o Sistema Estadual de Cultura (SIEC), pactuado com a sociedade civil e a comunidade barra-mansense, aberto ao intercâmbio e à cooperação com outros municípios, objetivando o exercício pleno dos direitos culturais e a promoção do desenvolvimento humano

Confira a seguir a programação completa de shows (os horários ainda serão definidos):

- Quinta-feira (5 de setembro): Show gospel com Isadora Pompeo

- Sexta-feira (6 de setembro): Shows com Mumuzinho e Buchecha

- Sábado (7 de setembro): Shows com Blitz e Di Ferrero

- Domingo (8 de setembro): Shows com Yasmin Santos e Paula Fernandes