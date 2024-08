Melhorias incluem a remodelação das salas e a adequação às normas de acessibilidade - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 27/08/2024 20:39

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Saúde e Planejamento Urbano, está avançando com as obras de reforma e ampliação da Sirene do bairro Vila Nova, que irá se transformar em uma unidade mista com a criação de uma UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família).

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, as melhorias incluem a remodelação das salas e a adequação às normas de acessibilidade.

“Nossa equipe já trabalhou em toda a ampliação e nas instalações da nova rede de esgoto e de águas pluviais. Agora estamos na fase de acabamentos, com a instalação das pastilhas e do porcelanato, além da montagem das passarelas, com proteção para as chuvas, que vão ligar os prédios. A unidade também está recebendo uma série de adaptações de acessibilidade para que todas as pessoas possam ser atendidas da melhor forma”, detalhou Eros.

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, além da ampliação física, a unidade oferecerá mais serviços à população. “Teremos mais especialidades médicas, tornando o bairro Vila Nova uma unidade de referência em atendimento para essa região da cidade. Vamos oferecer serviços de vacinação, curativos e todos os atendimentos básicos, além de serviços odontológicos e de fisioterapia. Vamos também aumentar o número de agentes comunitários para realizar visitas domiciliares”, disse Sérgio.