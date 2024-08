Praça passou pelo processo de regularização do piso e recebeu uma série de obras de infraestrutura - Paulo Dimas/CCS PMBM

Praça passou pelo processo de regularização do piso e recebeu uma série de obras de infraestruturaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 26/08/2024 17:21

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, está transformando uma importante área do centro da cidade. A Praça da Liberdade, popularmente chamada de Praça dos Caquinhos, está passando por uma reforma que vai torná-la mais bonita e segura. Os serviços, que foram iniciados em fevereiro deste ano, já estão entrando na fase final.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a praça passou pelo processo de regularização do piso e recebeu uma série de obras de infraestrutura. “A nossa equipe já realizou todo o trabalho de drenagem e a construção de um muro de contenção, além de um aterro, para que o piso fosse nivelado antes de passar pela concretagem. Nós já recebemos os brinquedos, que irão compor o espaço kids, e estamos entrando na fase final, com a instalação da grama sintética, finalização do pórtico e das grades de segurança, além do serviço de paisagismo e a iluminação de LED”, explicou.

Eros destacou que a área não passava por uma intervenção como essa desde 2004. “O prefeito Rodrigo Drable é o grande idealizador deste projeto. A praça tem um grande fluxo diário de pessoas, além de estar no coração da nossa cidade, e, por isso, precisava ser revitalizada. Com essa obra nós vamos conseguir oferecer mais um espaço de lazer para a nossa população, principalmente para as crianças. A praça funcionará até às 22 horas e contará com monitoramento da Guarda Municipal”, concluiu o secretário.