Marcelo Cabelereiro e Léo da Joalheria fizeram caminhada no bairro Vila Maria nesta quinta-feiraDivulgação/Fábio Guimas

Publicado 22/08/2024 20:47

Barra Mansa - O candidato a prefeito de Barra Mansa, Marcelo Cabeleireiro, e seu candidato a vice-prefeito, Léo da Joalheria, ambos do União Brasil, realizam neste sábado (24), às 10h, no Corredor Cultural, o lançamento da campanha eleitoral pela disputa à prefeitura de Barra Mansa. O evento vai reunir lideranças de partidos que compõem a coligação União Por Barra Mansa.

Marcelo Cabeleireiro e Léo da Joalheria, que já cumprem uma agenda intensa de conversas com moradores, aproveitam o lançamento da campanha para defender bandeiras da coligação como geração de empregos, renda, investimentos em saúde pública, mobilidade urbana, ampliação do abastecimento de água e tratamento do esgoto, entre outras.

Os temas foram, inclusive, reforçados na manhã desta quinta-feira (22), quando o candidato a prefeito esteve no bairro Vila Maria para uma caminhada ao lado de Léo da Joalheria e de apoiadores políticos, como a ex-vice-prefeita e ex-secretária de Assistência Social, Ruth Coutinho, conhecida como Ruthinha.

Durante o encontro com os moradores, Marcelo apresentou um conjunto de propostas focadas na geração de emprego e renda, além de estratégias para atrair novos empreendimentos e fomentar o comércio local.

Propostas

Entre as principais propostas, Marcelo destacou a intenção de viabilizar, junto à concessionária CCR Rio/SP, o acesso à Zona Especial de Negócios, facilitando a instalação de novos empreendimentos em Barra Mansa. Ele também se comprometeu a garantir, de fato, o funcionamento da área da antiga Edimetal como Condomínio Industrial, promovendo o desenvolvimento econômico da região.

“Nossa intenção é usar os benefícios fiscais da Lei Rosinha, a qual como deputado estadual, inclui Barra Mansa e outros sete municípios da região, concedendo tributação diferenciada de ICMS de 19 para 2%. Além disso, pretendemos nos basear na Lei do Aço, da qual sou co-autor, para estimular as indústrias que compõem o polo metalmecânico a se instalarem no muncípio”, explicou.

Outras medidas incluem a atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e a agilização dos processos de licenciamento de atividades econômicas e de concessão de alvarás, com o objetivo de desburocratizar e incentivar o empreendedorismo local, especialmente para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas.

Marcelo também mencionou a importância de reestruturar setores produtivos e desenvolver projetos de capacitação em gestão, em parceria com entidades de classe como CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), ACIAP (Associação Comercial Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e SULCARJ (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e logística do Sul Fluminense . Além disso, ele propôs a criação do programa "Emprega Mais", destinado a identificar vagas de emprego e facilitar a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Outras propostas incluem a promoção de feiras de negócios, a criação de um programa de apoio a empresas inovadoras, a implementação de projetos de eficiência energética em prédios públicos e o fomento ao empreendedorismo de base tecnológica.